室內跑步｜康文署6大室內緩跑徑 免費入場涼住冷氣跑步 分佈港九新界部分更有攀登設備
1.最新落成：彩榮路體育館
彩榮路體育館於2021年啟用，屬於6條緩跑徑之中最新；室內緩跑徑約長163米，同場更有籃球場/排球場/8個羽毛球場等場地。
彩榮路體育館
- 地址：觀塘彩榮路58號
- 開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
- 電話：2721 5918
2.附隔音跑道：調景嶺體育館
調景嶺體育館室內緩跑徑分成兩條跑道，分別長約125米及150米；跑道旁設有隔音玻璃及木牆，跑道旁亦有熱身區方便市民。體育館場設施包括健身房與主場地，亦有兒童遊戲室，場外亦有12米高戶外運動攀登牆、園景花園與草坪等休憩用地，除了跑步亦方便做其他運動。
館外設有佔地達1公頃、分作兩層的戶外地區休憩用地，提供園景花園、草坪、長者健體園地、健身站、兒童遊樂場等設施。
調景嶺體育館
- 地址：將軍澳翠嶺路2號（港鐵調景嶺站A出口）
- 開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
- 電話：2481 5033
3.港島唯一選擇：香港公園體育館
香港公園體育館於1991年啟用，位於中環近山頂纜車總站，是香港最早備有室內緩跑徑的體育館。此緩跑徑亦為港島區唯一室內緩跑徑，對中環、金鐘一帶打工仔及居民相對較方便。香港公園體育館的室內緩跑徑長約162米，設計亦相對簡單。
香港公園體育館
- 地址：香港中環紅棉路29號
- 開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
- 電話：2521 5072
4. 北區長跑道之選：保榮路體育館
保榮路體育館位於上水百和路，毗鄰上水官立中學，於2012年啟用。體育館內設有北區唯一室內緩跑徑，兩條跑道長約162米，跑道相對闊落，足夠三至四人並肩前行。
上水保榮路體育館
- 地址：新界上水百和路19號
- 開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
- 電話：2639 2979
5.跑道最闊：天水圍天暉路體育館
天水圍天暉路體育館於2012年啟用，跑道雖然只得130米但勝在夠闊落。除跑步外，場館亦設室內健身室及兒童遊戲室，館外亦設有戶外攀登牆，相當適合一家大細。
天水圍天暉路體育館
- 地址：天水圍天瑞路63號
- 開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
- 電話：2473 0229
6.坑口體育館
坑口體育館於2011年啟用，室內緩跑徑約150米；場館只有一條緩跑徑，設施亦相對較殘舊，但就勝在跑道地面印有米數，容易計算跑步距離。
坑口體育館
- 地址：將軍澳培成路38號（港鐵坑口站B出口）
- 開放時間：每日上午7時至晚上11時
- 電話：2623 5928
哥本哈根心臟研究1項運動最長延壽10年
丹麥的哥本哈根心臟研究（Copenhagen City Heart Study）曾進行一項研究，探討各種流行運動與壽命之間的關聯，並將結果發表於《Mayo Clinic Proceedings》醫學期刊。
研究對象為哥本哈根的8577名居民，年齡介乎20至93歲，研究持續約25年（1991年至2017年），分析他們的運動種類及習慣。結果顯示，與久坐不動的人相比，定期運動者的壽命確實較長，而不同運動的延壽效果亦有所不同，當中有8種運動效果最佳。
8大延壽運動
以下是研究中發現的8種延壽運動及其延壽年數：
- 第8名：健身，延壽1.5年
- 第7名：體操，延壽3.1年
- 第6名：慢跑，延壽3.2年
- 第5名：游泳，延壽3.4年
- 第4名：踩單車，延壽3.7年
- 第3名：踢足球，延壽4.7年
- 第2名：打羽毛球，延壽6.2年
- 第1名：打網球，延壽9.7年
多人運動更具延壽潛力
研究結果顯示，網球、羽毛球、足球等需要社交互動的運動，延壽效果尤為顯著。研究人員推測，這可能是因為有其他人一同參與，使運動變得更有趣，從而促使人們長期保持運動習慣。此外，定期與朋友見面亦有助於建立信任感和歸屬感。
心臟病專家分享延壽祕訣「1個字」
研究作者之一、心臟病專家James O’Keefe指出，「玩」是對抗壓力的天然解藥，而研究亦顯示了「玩伴」對健康的重要性。因此，他建議習慣單獨踩單車或慢跑的人，不妨考慮與他人組成運動團，這樣可能對健康更有益。研究還指出，與室內運動相比，踩單車、跑步等戶外運動能經常接觸陽光，可能更有助於放鬆心情和改善心理健康，從而達到延壽的效果。然而，研究團隊強調，這項研究屬於觀察性質，尚未能確定運動與長壽之間的因果關係。