室內跑步｜康文署6大室內緩跑徑 免費入場涼住冷氣跑步 分佈港九新界部分更有攀登設備

近日天氣時而酷熱時而暴雨，相當不適宜做戶外活動。對於希望多做運動的朋友，其實本港就有6條免費室內緩跑徑，分別坐落於觀塘、中環及上水等地，部分場地甚至備有更衣室及沖涼設備，讓大家可以輕輕鬆鬆涼住冷氣跑步之餘，做完運動更可沖個涼再歸家！

