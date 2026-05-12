減肥運動｜港大研究揭「周末戰士」也能有效減脂　每周1次間歇快走效果媲美每周3次

港大醫學院公共衞生學院研究團隊今日（12日）公佈研究，發現中央肥胖人士進行「每周一次」合共75分鐘的間歇快步運動，可顯著減少身體脂肪並提升心肺功能，成效與「每周分三次」進行相若。研究顯示，對於工作繁忙、難以維持高頻率運動的人士，每周一次間歇快走或可成為較易實行的肥胖管理方案。

