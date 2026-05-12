減肥運動 港大研究 減肥運動｜港大研究揭「周末戰士」也能有效減脂　每周1次間歇快走效果媲美每周3次

減肥運動｜港大研究揭「周末戰士」也能有效減脂　每周1次間歇快走效果媲美每周3次

運動健身
東方新地
港大醫學院公共衞生學院研究團隊今日（12日）公佈研究，發現中央肥胖人士進行「每周一次」合共75分鐘的間歇快步運動，可顯著減少身體脂肪並提升心肺功能，成效與「每周分三次」進行相若。研究顯示，對於工作繁忙、難以維持高頻率運動的人士，每周一次間歇快走或可成為較易實行的肥胖管理方案。

中央肥胖增健康風險

肥胖是一種常見慢性疾病，主要特徵是體內脂肪過度積聚，並對健康造成損害。其中，脂肪集中於腹部位置的中央型肥胖，與心血管疾病、代謝失調，甚至死亡風險增加有關。

恆常運動是肥胖管理的重要一環，亦有助改善整體健康。不過，對不少人而言，長期維持運動習慣並不容易，對肥胖人士尤其困難。時間不足、缺乏運動空間及生活安排緊迫，均可能令運動計劃難以持續。

間歇訓練是指交替進行較高強度運動及低強度動態恢復。相較傳統持續中等強度運動，間歇訓練被認為可更有效率地減少全身及內臟脂肪。不過，現行標準運動建議一般為每周進行三次間歇訓練，對時間有限人士而言，實行門檻較高。

「每周一次」vs「每周三次」

港大醫學院公共衞生學院運動學分部主任兼教授蕭明輝教授表示，驗證每周一次與每周三次間歇訓練的成效是否相若，對制定具科學依據的替代運動方案十分重要。

研究於2021年9月至2024年9月期間進行，共招募315名18歲或以上、超重並患有中央肥胖的華人參與。參加者被隨機分為三組，包括每周一次間歇訓練組、每周三次間歇訓練組，以及對照組。

在為期四個月的研究期間，對照組每兩周參加一次2.5小時健康教育課程；兩個間歇訓練組則同樣每周進行合共75分鐘間歇訓練，分別以一次完成或分三次完成。研究人員分別於干預前、第16周，以及第32周，即干預後四個月，以雙能量X光吸收儀量度參加者體脂量。

減肥運動 港大研究 蕭明輝教授（中）表示，雖然每周三次的間歇訓練是治療過度肥胖的常見方案，但研究結果證實每周一次總時數相同的間歇訓練亦可達致相近成效，可成為繁忙人士的有效運動替代方案。（圖片來源：港大醫學院）
蕭明輝教授（中）表示，雖然每周三次的間歇訓練是治療過度肥胖的常見方案，但研究結果證實每周一次總時數相同的間歇訓練亦可達致相近成效，可成為繁忙人士的有效運動替代方案。（圖片來源：港大醫學院）

研究揭減脂及心肺改善相若

研究結果顯示，在第16周評估時，不論每周一次或每周三次間歇訓練，均能有效減少多餘體脂。以全身脂肪量、體脂率及腰圍等指標衡量，兩組改善幅度相近。

與對照組相比，兩種間歇訓練模式均可提升心肺功能，反映即使運動頻率不同，只要總運動時數相同，仍可為中央肥胖人士帶來相若健康效益。蕭明輝教授指出：「雖然每周三次的間歇訓練仍是治療過度肥胖的常見方案，但我們的研究結果證實每周一次間歇訓練亦可達致相近的成效，可作為實用的運動策略。對於需兼顧工作、學業、家庭及其他事務的人士而言，時間限制是難以每周維持多次運動的主要障礙。」

間歇快走參考做法

研究中的間歇快走是在跑步機上進行：

  • 每次先以低強度步行熱身約5分鐘
  • 之後進行4組間歇快走：每組包括4分鐘高強度快走（達最高心率的85%至95%），再以3分鐘較慢步速恢復
  • 最後以低強度步行緩和約5分鐘
  • 如每周一次完成，則在同日完成3個間歇訓練段，中間休息15至30分鐘

研究人員亦安排首4星期作適應期，讓參加者逐步增加運動量，並配合下肢肌力訓練及拉伸。一般市民如想參考，應先由較溫和版本開始，例如快走1至2分鐘、慢行2至3分鐘，重複數次，待身體適應後再增加強度。若本身較少運動、患有長期病、心血管風險或關節問題，應先諮詢醫生或專業人士。

為繁忙人士提供替代方案

研究成果已於《自然通訊》發表。研究團隊認為，結果為「周末戰士」式運動模式提供新的科學支持。過往已有研究指，將每周運動量集中於一至兩天進行具正面效果，但以此模式進行間歇訓練的成效，一直缺乏充分科學佐證。

今次研究顯示，每周一次間歇快步運動可作為肥胖人士的運動治療方案，尤其適合難以安排多次運動的人士。蕭明輝教授補充，其實無需依賴高頻率運動，每周一次的間歇訓練同樣是可行且有效的替代方案。

減肥運動 港大研究 港大醫學院研究發現，在總運動時數相同的情況下，每周進行「間歇快走」可顯著減脂及提升心肺功能，效果與傳統建議的每周進行三次間歇運動相若。（圖片來源：港大醫學院）
港大醫學院研究發現，在總運動時數相同的情況下，每周進行「間歇快走」可顯著減脂及提升心肺功能，效果與傳統建議的每周進行三次間歇運動相若。（圖片來源：港大醫學院）

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圖片來源：港大醫學院

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