港大研究｜長期失眠易患心血管病認知衰退 太極拳治失眠療效媲美傳統治療
現行「談話療法」成本高昂 難在社區普及
失眠是不少長者面對的棘手難題，若長期缺乏優質睡眠，將增加患上心血管疾病、精神病患及認知能力衰退的風險。目前醫學界公認治療慢性失眠的首選非藥物療法，是俗稱「談話療法」的認知行為治療。此療法透過心理干預，糾正患者對睡眠的錯誤觀念及行為模式。然而，這種治療往往費用高昂，加上受限於專業治療師人手不足，導致在社區層面難以廣泛普及，令不少基層患者求助無門。
相比之下，源遠流長的中國傳統武術太極拳，屬於低衝擊性的中等強度運動，一直深受本港長者歡迎，被視為保健養生的良方。雖然過往已有文獻提及太極拳有助改善睡眠，但學界一直缺乏嚴謹的科學數據，將其與標準臨床治療作直接比較。
填補科學空白 確立太極臨床地位
港大醫學院公共衞生學院運動學分部主任兼教授蕭明輝教授強調，這項研究有助提供科學依據證實太極拳可成為治療慢性失眠的有效替代療法，並彌補對太極拳應用於緩解失眠方面認識的不足。
太極拳長遠效果追貼心理治療
為了驗證成效，研究團隊於2020年5月至2022年7月期間，在香港進行了一項嚴謹的隨機對照試驗。團隊招募了200名50歲或以上的慢性失眠患者，將其隨機分為「太極拳組」及「認知行為治療組」。前者需接受為期三個月、由導師指導的改良版「24式楊式太極拳」訓練（每周兩次，每次一小時）。
團隊利用「失眠嚴重程度指數表（ISI）」作為評估工具，在計劃開始前、三個月後（干預結束時）及十五個月後（長期跟進）進行檢測。研究設定若兩組的ISI評分差距少於4分，即代表療效相若。
數據顯示，在治療初期的首三個月，「認知行為治療組」的成效較快見效，失眠指數大幅下降11.19分，優於「太極拳組」的6.67分，兩者差距達4.52分。然而，隨著時間推移，太極拳的優勢逐漸浮現。在長達十五個月的追蹤期後，太極拳組的改善幅度達到9.51分，與認知行為治療組的10.18分極為接近，兩者差距大幅收窄至僅0.68分。這證實了太極拳在長期控制失眠方面，具有與標準心理治療相若的持久療效。
蕭明輝教授總結研究結果時指出，雖然認知行為療法能較快速地緩解症狀，但太極拳展現了持續的長期改善效果，且具備極高的實用性。「許多受慢性失眠困擾的中老年人往往需要長時間等候才能接受認知行為療法，且未必能長期負擔高昂治療費用。本研究證實，太極拳是一種實用可行的替代方案，改善睡眠同時促進整體身心健康。這不僅是失眠患者的福音，更意味著患者無需完全依賴臨床轉介才能接受治療，而是將失眠治療融入生活，從而掌握自身的健康。」