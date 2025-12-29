港大研究｜想骨頭硬淨唔使流汗？　揭人體機制助研「模擬運動藥」救骨質疏鬆

想要骨骼強健，大眾普遍認為必須大汗淋漓地跑步或到健身室「舉鐵」。但對於行動不便的長者，甚至是長期臥床的病人而言，做運動簡直是遙不可及的奢望。不過，港大醫學院今日（29日）公布的最新研究帶來了顛覆性的發現——將來或許真的可以「躺平」做運動護骨！

