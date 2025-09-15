港大研究｜港大醫學院發現快速步行可降低患肺癌風險達五成 步速或成癌症風險的簡易健康指標

港大醫學院藥理及藥劑學系研究團隊今日（15日）公布一項突破性研究，發現步行速度與癌症風險存在顯著關係。研究顯示，步行較快人士的癌症風險明顯較低，對肺癌的影響尤為顯著，風險可下降逾五成。研究團隊指，步行速度或可成為簡單可靠的健康指標，有助制定個人化預防策略。

