港大研究｜港大醫學院發現快速步行可降低患肺癌風險達五成 步速或成癌症風險的簡易健康指標

港大醫學院藥理及藥劑學系研究團隊今日（15日）公布一項突破性研究，發現步行速度與癌症風險存在顯著關係。研究顯示，步行較快人士的癌症風險明顯較低，對肺癌的影響尤為顯著，風險可下降逾五成。研究團隊指，步行速度或可成為簡單可靠的健康指標，有助制定個人化預防策略。

癌症是全球主要死因之一，每年約有近2,000萬宗新確診病例。美國癌症協會現行指引建議，通過規律體能活動和肌肉強化運動來預防癌症。而作為最普及且易於實行的體能活動，步行一直是推廣重點。

過往研究多聚焦於步行時間及頻率，較少探討步速與癌症風險的關聯。港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授指出，步行速度是一項快速、可靠的身體功能指標，並已證實與心血管疾病、認知障礙症等老年相關疾病及死亡率相關。最新研究顯示，骨骼肌肉在調節炎症及代謝上的作用，或能解釋步速與癌症風險的生物學關連。

快速步行可降低患肺癌風險53%

港大研究首先分析英國生物庫（UK Biobank）逾43萬名參與者的數據，並於香港群組驗證。英國快步者的整體患癌風險降低13%，而香港快步者風險更下降45%。其中，肺癌風險降幅高達53%，顯示快速步行對呼吸系統具顯著保護作用。

研究團隊進一步分析顯示，約四分之一的保護效果與快步行者體內炎症標記物（如C反應蛋白、白細胞）及脂質代謝參數（總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇）水平較低有關，從而減少癌症風險。相關結果已刊於《惡病質、肌少症與肌肉雜誌》。

港大研究 步速 港大醫學院發現快速步行可降低患肺癌風險達五成，顯示此舉有助保護呼吸系統，從而減低患癌症風險。（圖片來源：港大醫學院）
步速與運動量同樣重要

張正龍教授表示：「此研究為醫護人員提供一個簡易實用的評估工具，有助識別癌症高風險人士。我們研究顯示，步行的健康效益不僅是運動量，步行速度同樣關鍵。這結果有助於推動公共衞生倡議，鼓勵大家『有目的、有活力地步行』，並將其納入綜合癌症預防策略。」

怎樣才是快速步行？

英國測試標準（自我感覺＋速度換算）

  • 慢速：低於每小時3英里（約4.8公里，＜1.34 m/s）
  • 一般：每小時3至4英里（約4.8–6.4公里，1.34–1.79 m/s）
  • 快速：高於每小時4英里（約6.4公里，＞1.79 m/s）

香港測試標準（6米測試）

找一段6米直路，以自然步速行並計時：

  • 6秒或以內完成：屬正常或快速步行
  • 6秒以上完成：屬步速偏慢，體能表現較弱

儘管是次屬於觀察性研究，但參與人數龐大，追蹤時間亦長。英國組中位追蹤10.9年，香港組則為6.9年，再加上不同地區族群的結果一致，有助推進以步行速度作為重要健康指標的科學 依據。

張教授補充，這項研究揭示，步行速度可能是患癌風險的重要生理韌性指標。炎症標記物和脂質代謝參數亦可佐證「快步者可能擁有更健康的身體狀況」的假設，並成為一個簡單又有效的健康指 標，這項研究亦為未來探索開展新方向，例如探討如何透過改善步速，來幫助癌症患者康復或降低患 病機會。

港大研究 步速 港大醫學院研究強調步行速度是患癌風險的重要生理韌性指標。圖中為張正龍教授（右）及麥家朗博士。（圖片來源：港大醫學院）
