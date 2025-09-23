研究指「等長運動」降血壓效果比跑步、重訓效果更佳 每天只需15分鐘 4大好處易學易堅持

近年多份大型研究指出，「等長收縮運動」在降血壓方面，比傳統有氧、重訓更出色；當中以「靠牆深蹲」等訓練最見成效。英國運動醫學期刊2023年整合270項、共約1.6萬人的研究分析發現，等長訓練對收縮壓、舒張壓的降幅最大，比有氧運動、重訓更有效。