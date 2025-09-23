研究指「等長運動」降血壓效果比跑步、重訓效果更佳 每天只需15分鐘 4大好處易學易堅持
廣告
近年多份大型研究指出，「等長收縮運動」在降血壓方面，比傳統有氧、重訓更出色；當中以「靠牆深蹲」等訓練最見成效。英國運動醫學期刊2023年整合270項、共約1.6萬人的研究分析發現，等長訓練對收縮壓、舒張壓的降幅最大，比有氧運動、重訓更有效。
研究指「等長運動」降血壓效果比跑步、重訓效果更佳 每天只需15分鐘 4大好處易學易堅持目錄
甚麼是「等長收縮運動」？
肌肉持續出力但關節幾乎不動，例如：牆蹲、平板支撐、弓步、等長橋式、等長握力等。關鍵是「持續用力、穩定呼吸」，藉由反覆收縮與放鬆，改善血管調節與血壓表現。
研究以「降壓效果排名」比較不同運動，結果等長訓練整體勝出，其中「靠牆深蹲」對收縮壓尤為突出。研究者指出，等長方案的降壓幅度（不少研究見到約8–10mmHg收縮壓、約4–5mmHg舒張壓）可與常見生活方式介入相比具有臨床意義。
3種等長運動示範
1）靠牆深蹲
- 背貼牆、屈髖屈膝至大約「坐椅」角度（大腿接近地面平行），膝蓋對齊腳尖
- 持續用力、自然呼吸，不要憋氣
建議每次4組 每組2分鐘
1）熱身3至5分鐘（輕鬆步行／關節活動）
2）主訓練（以牆蹲為例，每週3天）：
- 牆蹲2分鐘→休息1至2分鐘，算1組
- 共做4組（「2分鐘×4組」）
- 初學者可先由20至30秒開始，再逐步加到2分鐘
3）放鬆伸展3至5分鐘
等長收縮運動4大好處
1.降血壓、護血管
多項系統綜述及臨床試驗顯示，等長訓練對收縮壓、舒張壓均有顯著下降，排名優於傳統有氧與部分阻力訓練。
2.提升心肺與耐力
3.時間成本低、易堅持
4.適合久坐打工仔
新研究嘗試用「等長下肢伸展」打斷久坐，對血管功能有保護作用（雖然短期內未見即時降壓），提供一個久坐族的可行替代。
4個貼士更有效
1.高血壓留意
有高血壓或心血管疾病者，開始前先諮詢醫護；訓練期間避免「憋氣用力」。
2.循序漸進
由20–30秒持續開始，每週延長10–20秒，逐步走向2分鐘。
3.姿勢優先
膝痛或腰痛者先調整角度（牆蹲可提高臀部位置、平板可改膝撐）。
4.配合整體活動量
等長訓練好處多，但並非替代所有運動；建議仍維持每週≥150分鐘中強度活動＋肌力訓練。
消委會止汗劑推薦｜消委會真人實測11款止汗劑 6款獲高評分$29.9止汗效能滿分
胃酸倒流｜胸悶、頭暈以為心臟病 生活壞習慣恐致胃酸倒流 病徵+預防方法拆解
身體檢查津貼2025｜免費體檢！政府9大體檢津貼申請方法+資格一覽
養出個脂肪肝 不良飲食及生活習慣是元兇！
回到目錄
圖片來源：示意圖