講粗口唔止係發洩？ 研究：適當爆粗有好處 幫大腦解除封印 提升11%體能極限

自小長輩教導「講粗口」是沒禮貌、負面的行為，往往給人印象不佳。然而，外國最新研究卻為「爆粗」平反，指出適當運用粗口，不單能增強自信及專注力，更是一劑強效的「體能興奮劑」。究竟為何一句禁語竟能助大腦「解除封印」，發揮更強實力？

