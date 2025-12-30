講粗口唔止係發洩？ 研究：適當爆粗有好處 幫大腦解除封印 提升11%體能極限
自小長輩教導「講粗口」是沒禮貌、負面的行為，往往給人印象不佳。然而，外國最新研究卻為「爆粗」平反，指出適當運用粗口，不單能增強自信及專注力，更是一劑強效的「體能興奮劑」。究竟為何一句禁語竟能助大腦「解除封印」，發揮更強實力？
講粗口助「解鎖」潛能
根據《美國心理學家》（American Psychologist）期刊一項研究指出，早前已有測試發現，人類在進行極限挑戰時——例如全力踩單車或將手浸入冰水中，若配合咒罵行為，其爆發力及耐痛能力均有所提升。
負責該項研究的心理學家Dr Richard Stephens解釋，一般人在發力時，往往會下意識地（或有意識地）保留實力。講粗口正好能作為一種宣洩，協助人們克服這種心理障礙，透過提升專注度及自信心，減少雜念，令人在關鍵時刻更敢於「搏盡」。
講粗口令人更「入局」
為了驗證這套理論，研究團隊找來192名參加者進行「椅子掌上壓」實驗。過程中，參加者需每隔兩秒重複自選的粗口或中性詞彙，完成後再填寫心理狀態評估。
綜合參與者的數據與回應，研究得出了以下關鍵發現：
- 體能續航力提升：講粗口組別進行椅子掌上壓的持久時間，較一般組別延長了11%
- 分散注意力：咒罵有助參加者將注意力從肌肉痠痛或運動艱辛中抽離
- 進入「心流」：更有助大腦進入「心流狀態」，即達到完全沉浸、全神貫注於當下活動的忘我境界
- 自信心增強：心理層面上，自我肯定的感覺明顯提升
免費的爆發力工具
Stephens形容，講粗口之所以普及，全因它本質上是一種「零卡路里、不含藥物、零成本」且隨手可得的工具。
研究分析指，講粗口能觸發一種名為「去抑制（disinhibition）」的心理狀態。當我們打破語言禁忌，便能暫時拋開社會規範的枷鎖，解除自我設限，從而在生理及心理層面釋放出更大潛能。
未來研究：粗口越難聽 效果越勁？
目前，Stephens的團隊正進一步研究「粗口等級」與表現的關係，測試講「更具冒犯性」的粗口與普通粗口相比，在冰水耐力測試中會否帶來不同程度的增益。此外，團隊亦正探討這種由粗口帶來的自信增益，能否應用於其他非運動場景，例如演講或追求異性，助人克服猶豫。
專家：亂爆粗隨時惹禍
雖然科學實證「爆粗」有奇效，但 Stephens亦「戴頭盔」強調，粗口始終屬於禁忌語言，難以預測聽者的反應，故此使用前必須「睇場合」及觀察周遭的人。若在不適當的環境下（例如嚴肅社交場合）胡亂咒罵，隨時會令自己陷入困境，得不償失。