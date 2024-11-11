腎衰竭｜男子患末期腎衰竭瀕臨洗腎 靠每日1分鐘鍛鍊6星期逆轉病情
每日「1分鐘鍛鍊」 6星期逆轉腎病
被譽為「日本腎臟復健治療之父」的腎臟科醫生上月正博早前向當地傳媒《介護ポストセブン》分享如何透過適當的運動改善腎病。他指出，傳統的慢性腎臟疾病治療強調「靜養為先」，因為運動可能導致蛋白質過濾進入尿液。然而，近年來，運動療法被證實為最有效的治療方法之一。上月醫生分享了一個病例，指一名60多歲的男子在經過6周的步行和1分鐘鍛煉後，不僅指數改善，還成功避免了洗腎。
腎病名醫教4大運動護腎法效果有如食藥
運動如何修復腎功能？上月醫生在日本東北大學醫院推行的「腎臟復健」運動療法，顯示慢性腎病患者的血液肌酸酐和尿蛋白水平下降，腎功能得以恢復，並成功預防洗腎及心臟病、中風等併發症。「腎臟復健」的效果與降壓藥物相當。他強調，運動強度需達到「有點累」的程度才有效，建議每天步行20至30分鐘，或至少步行4000步，步速以令人氣喘為宜。步行能促進肌肉收縮和放鬆，改善血液流動，為腎臟輸送氧氣和營養，從而減輕腎臟負擔，恢復腎功能。
針對時間或體力有限的人士，上月醫生設計了一套1分鐘鍛煉運動，包括4組動作，方便患者自行訓練腎功能。他指出，每組1分鐘的運動能訓練肌肉，預防肌少症和衰弱綜合症，並增強腎臟。為了加強肌肉分解及修復過程，建議患者隔天進行一次鍛煉。
逆轉腎病運動1｜推牆訓練
步驟：
- 面向牆壁站立，腳尖距離牆壁50至70厘米，雙臂伸至與肩同高。
- 腳跟不離地，彎曲手肘5秒，同時以鼻子吸氣。
- 嘴巴呼氣，伸直雙臂5秒。
- 1分鐘內重複5次。
好處：這組動作比常規的掌上壓更容易增強手臂、胸部和肩膀的肌肉。
逆轉腎病運動2｜背部後仰訓練
步驟：
- 俯臥，雙臂和雙腿伸直。
- 在嘴巴呼氣的5秒，抬起左手和右腿，維持動作1秒。
- 以鼻子吸氣，5秒將手腳恢復原狀。
- 更換右手及左腿進行以上動作。
- 1分鐘內重複3次。
好處：通過俯臥並抬臂和抬腿，活動腿部和手臂，將新鮮的氧氣和營養輸送到全身，保護腎細胞並改善腎功能。
逆轉腎病運動3｜抬腿訓練
步驟：
- 身體平躺，雙腿分開與肩同寬，雙手放在地板上。
- 持續呼氣5秒鐘的同時，慢慢將膝蓋上屈至胸前，屁股稍微離開地面，動作維持1秒。
- 吸氣5秒鐘的同時，向前伸直雙腿但不要碰到地板，雙手不要離地，然後重複屈膝的動作。
- 1分鐘內重複5次。
好處：在仰臥時彎曲和伸直雙腿，有助增強腹部肌肉和腎臟周邊的髂腰肌。將雙手牢固地放在地板上，有意識地支撐身體。這組動作加入了步行的力量，促進一氧化氮的產生，以降低血壓。
逆轉腎病運動4｜後橋式訓練
步驟：
- 平躺，曲起雙屈、雙腳與肩同寬，雙手放在身體兩側。
- 持續呼氣5秒鐘的同時，抬起臀部，維持10秒。肩、腰、膝維持一直線。
- 吸氣5秒鐘的同時，將臀部放回地面。
- 1分鐘內重複3次。
好處：躺著就能做很有效率，加強臀部等肌肉，有助步行穩定，改善整個身體（包括腎臟）的血液流動。
上月醫生提醒，在任何運動過程中不要屏住呼吸，這一點很重要。在習慣後，建議逐漸增加負重，但不要過度。
10大腎病先兆
根據醫管局「智友站」資料，腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，但可留意以下10大徵狀：
- 小便帶血 / 茶色尿 (血尿)
- 小便帶泡沫 (蛋白尿)
- 小便混濁 (尿感染)
- 小便赤痛、頻密
- 小便感困難、不暢順
- 小便排出小沙石
- 多尿、尿量減少、夜尿
- 腰腹疼痛
- 足踝或眼皮浮腫
- 血壓高
8成洗腎病人有高血壓
據《2022年台灣腎病年報》，近8成洗腎病人在洗腎前一年都有高血壓病史，另有4成人患有糖尿病，3成人有高血脂，故三高患者需特別注意身體狀況。