腎衰竭｜男子患末期腎衰竭瀕臨洗腎 靠每日1分鐘鍛鍊6星期逆轉病情

本港每10人就有1人患有不同程度的腎病，每年更有多達1400名新症病人，因為末期腎病而需要洗腎或換腎。腎病與三高（高血壓、糖尿病、高血脂）往往息息相關。日本一名60多歲的男子患有晚期腎病，在醫生的建議下，他開始進行「1分鐘鍛煉」的運動療法，僅僅6周後病情顯著改善，避過洗腎一劫。醫生還提供了4組運動，適合慢性腎病患者，以增強肌肉和改善腎臟功能。

