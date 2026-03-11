強身運動｜醫生推薦1套簡單運動 每日10分鐘1個月減3磅 心肺功能提升10%減高血壓風險
現代人生活繁忙，放工後往往已筋疲力盡，連踏入健身室的動力也沒有。如果你也是其中一員，不妨試試近年大熱的「運動零食」（Exercise Snacks）概念。台灣家庭醫學科醫生李唐越引述最新研究指出，只要每星期抽5天，每日僅花10分鐘進行「衝刺式行樓梯」，一個月後不但平均能減去1.3公斤，更能有效縮減腰圍及提升心肺功能！
拆解「運動零食」 將高強度訓練融入日常
所謂「運動零食」，就是將運動像吃零食一樣，利用極短碎的時間分散在日常生活中完成。李唐越醫生解釋，行樓梯是一項極高效率的全身性運動，過程中會同時徵用大腿、臀部及核心肌群。
這種訓練屬於「高強度間歇運動」（HIIT），能在極短時間內大幅刺激心跳與呼吸，達到有效的訓練強度。最吸引的是，它毋須任何額外場地或器材，不論是上班通勤還是回家途中，只要多行幾層樓梯，就能輕鬆融入生活。
每日10分鐘「衝刺式行樓梯」實行方法
到底這10分鐘應該如何分配？大家可以參考研究人員為受試者設計的黃金時間表：
- 熱身階段（3分鐘）：先進行簡單的伸展或慢走，讓身體微微發熱。
- 第一組衝刺（20秒）：以大於或等於80%最大心跳率（處於明顯喘氣、說話變得非常吃力的狀態）全力快速行樓梯。
- 動態休息（2分鐘）：放慢腳步稍作喘息。
- 重複訓練：將「20秒衝刺＋2分鐘休息」的循環重複做足3次。
韓國醫學研究實測 腰圍減1.5厘米
李醫生引述了一篇刊登在《肥胖與代謝症候群期刊》（Journal of Obesity & Metabolic Syndrome）的研究。團隊找來26名平時無運動習慣、BMI屬於過重至肥胖水平的年輕女性，分為「運動組」與「不運動對照組」進行為期4星期的實測。一個月後的變化如下：
|測量指標
|運動組（每周5天、每日10分鐘行樓梯）
|不運動對照組
|體重變化
|平均減去 1.3 公斤
|微幅上升
|腰圍變化
|縮小 1.5 厘米
|微幅變粗
|BMI 指數
|降低 0.4
|無改善
|心肺功能（最大攝氧量）
|顯著提升約 10%
|無改善
醫生安全忠告：三類人士需特別注意
李唐越醫生強調，雖然這套運動省時高效，但由於強度較高，本身有膝關節不適、患有心血管疾病，或長期缺乏運動習慣的人士，切勿勉強一開始就全力衝刺。建議先從較慢的速度開始，循序漸進增加強度；必要時，在開始訓練前應先諮詢專業醫療人員的意見，以確保安全。