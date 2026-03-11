強身運動｜醫生推薦1套簡單運動 每日10分鐘1個月減3磅 心肺功能提升10%減高血壓風險

現代人生活繁忙，放工後往往已筋疲力盡，連踏入健身室的動力也沒有。如果你也是其中一員，不妨試試近年大熱的「運動零食」（Exercise Snacks）概念。台灣家庭醫學科醫生李唐越引述最新研究指出，只要每星期抽5天，每日僅花10分鐘進行「衝刺式行樓梯」，一個月後不但平均能減去1.3公斤，更能有效縮減腰圍及提升心肺功能！

