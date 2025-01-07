92歲教授大腦年輕心臟好 分享5大長壽秘訣 午餐必食1物降血脂通血管

日本一位營養學教授，雖年屆92歲但仍然充滿活力，經常踩單車外出，又會舉啞鈴練體能，大腦及心臟狀況都非常健康。他早前受訪就分享個人5大延壽秘訣，當中就透露午餐必食一種食物，有助保護血管健康暢通，減低中風機會。

