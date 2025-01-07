92歲教授大腦年輕心臟好 分享5大長壽秘訣 午餐必食1物降血脂通血管
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日本一位營養學教授，雖年屆92歲但仍然充滿活力，經常踩單車外出，又會舉啞鈴練體能，大腦及心臟狀況都非常健康。他早前受訪就分享個人5大延壽秘訣，當中就透露午餐必食一種食物，有助保護血管健康暢通，減低中風機會。
高齡92歲 營養學教授仍健步如飛
根據《PRESIDENT Online》的報道，香川靖雄畢業於東京大學醫學部，現任日本女子營養大學副校長及營養學系教授。雖然年屆92歲，但他仍然活力充沛，能夠每週3次、每次坐4小時車程來回通勤。他強調，為了保持健康和延長壽命，必須重新審視自己的飲食習慣。即使在服用降血壓藥的情況下，他的健康檢查結果顯示沒有高血脂、血管阻塞或中風的跡象，顯示大腦和心臟狀況良好。
5大延壽秘訣
1. 均衡早餐
- 每天的早餐應該均衡攝取蛋白質、蔬菜和全穀類，即使再忙也要吃早餐。
- 假如每日所需熱量為1700至2000卡路里，早餐應攝取450至500卡路里（約佔1/4）。
- 均衡攝取以下4類食材：乳製品如雞蛋、牛奶或乳酪；蛋白質來源如豆類、魚貝類、肉類；纖維質如蔬菜和水果；全穀類如穀物，但砂糖、調味料和油脂則要控制攝取量。
2. 午餐必吃魚類
- 午餐時必吃魚肉。他指每天食用富含EPA和DHA的魚類，如鯖魚、沙甸魚、吞拿魚和秋刀魚，有助於改善血液循環、降低膽固醇和預防血栓形成。
3. 增加葉酸攝取
- 葉酸能降低失智症、腦中風和憂鬱症風險。香川靖雄教授曾指導的研究顯示，過去日本餐桌上常見的海苔、毛豆和綠茶等富含葉酸的食物，隨著飲食西化而減少。
- 他建議在飲食中適量增加葉酸豐富的食材，包括各式蔬菜、海藻、枝豆、綠茶、堅果類、鷹嘴豆及燕麥等全穀雜糧。
4. 維持運動習慣
- 香川教授強調「持久力運動」和「抵抗力運動」的重要性。
- 持久性運動如散步和騎自行車，搭配啞鈴鍛鍊上肢肌力的抵抗力運動。
- 在日常生活中融入運動習慣，例如上班時爬三層樓梯鍛鍊雙腿，使用拐杖輔助長距離步行，出門購物時騎單車來回。
5. 規律生活作息
- 香川教授每天早上6時起床，先做10分鐘體操再享用早餐。
- 中午小睡1小時，晚上約11點30分入睡，每天約有7.5小時的睡眠時間。
- 規律生活有助於維持健康，早晨的陽光促進維生素D合成強化骨骼，並為一整天的好心情和精神做好準備；而充足的睡眠則讓身體獲得充分休息。
關鍵詞香川靖雄
圖片來源：網上圖片