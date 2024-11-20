高血壓｜58歲台女星藍心湄患高血壓 靠自創運動每日6分鐘2個月減13磅

中到年人難免要面對三高問題。台灣女藝人藍心湄就曾因高血壓問題需長期服藥，血壓甚至一度飆升至190。她其後勤做運動，甚至自創一套運動方法，每日只需6分鐘不僅成功降低血壓、2個月內減去13磅，甚至連降血壓藥服用份量都可以減半，效果相當顯著。

