高血壓｜58歲台女星藍心湄患高血壓 靠自創運動每日6分鐘2個月減13磅
中到年人難免要面對三高問題。台灣女藝人藍心湄就曾因高血壓問題需長期服藥，血壓甚至一度飆升至190。她其後勤做運動，甚至自創一套運動方法，每日只需6分鐘不僅成功降低血壓、2個月內減去13磅，甚至連降血壓藥服用份量都可以減半，效果相當顯著。
曾患三高心律不正 血壓一度「爆錶」
58歲的藍心湄有「時尚教主」之稱，她在2017年被診斷出高血壓，常感疲倦而求醫。醫生指她的高血壓可能與更年期有關，加上家族有三高病史，使她更易出現血壓問題，需長期服用降壓藥。藍心湄曾透露自己的血壓曾飆升至190mm/Hg，並出現心律不正，尤其在飲酒後，心跳加速。對此，醫生曾建議她透過運動改善高血壓，但她本人卻對運動頗為反感。
自創獨特運動法 每日6分鐘、兩個月減13磅
由於不愛運動，藍心湄自創了「藍式慢深蹲」，每次18秒，每天進行6分鐘。與此同時，她又改變飲食習慣，多食原型食物、芹菜及秋葵，並開始做伸展和跳舞等活動，令她的高血壓情況大幅改善，最終甚至將降壓藥減半，體重減少5至6公斤（約13磅），身形更顯苗條。
專家教3個動作降血壓
台灣體能教練陳少偉於當地電視節目指出，除藥物外運動對控制高血壓也很重要，尤其是肌肉等長收縮的動作。他建議三個降血壓操，動作越慢越好，有助鍛煉核心肌肉群。
1. 深蹲
保持腹部緊繃以防腰部受傷，慢慢蹲下數18秒，再慢慢站起來。可轉換為弓步，保持腹部張力。
2. 平板支撐
可增加訓練強度，提起一隻腳再放下，全程動作要慢。
3. Y字伸展
身體前傾，雙膝微屈，臀部向後翹，雙手舉起呈Y字，維持10秒，過程中保持呼吸。
港人常見高血壓 風險隨年齡增加
據衞生署長者健康服務資料，高血壓情況在香港相當普遍；據2020至2022年度人口普查結果，15至84歲人士高血壓的總患病率為29.5%，包括自述經醫生診斷患有高血壓或沒有自述病史但在身體檢查時血壓升高。患病情況隨年齡增長而上升，每20名15至24歲人士才有1名患高血壓，而65至84歲人士每20名就有12名患有高血壓。
資料指出，90%高血壓情況都屬於「原發性」，亦即「原因不明」，風險因素則包括：
- 吸煙
- 過重及肥胖
- 缺少運動
- 飲食中攝取過多鹽分
- 過量飲酒
- 年齡增長
- 家族中有直系親屬患有高血壓
高血壓定義及建議
|血壓分類
|血壓水平 (mmHg)
|建議
|收縮壓
|舒張壓
|理想血壓
|低於120
|低於80
|兩年內再次檢查
(75歲以上的人士，每年檢查一次)
|正常血壓
|120-129
|80-84
|每年檢查一次
|正常高值血壓
|130-139
|85-89
|六個月檢查一次
|高血壓
|140或以上
|90或以上
|盡快約見你的家庭醫生聽取建議
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