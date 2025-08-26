銀髮飛人｜92歲婆婆屢破短跑紀錄 肌肉耐力如20歲年輕人 研究揭靠2大習慣逆齡
53歲重返跑道 屢破高齡組紀錄
瑪岑加19歲起參加田徑，但因家庭原因中斷多年，直至53歲才重返跑道。瑪岑加喜歡劇、不服輸，2012年79歲時，她在德國一場賽事中，為了在終點線前超越對手奪冠，甚至不慎跌至肩膀脫臼。
現年92歲、身高僅155厘米的她，在同齡組別幾乎無可匹敵。去年，她以51秒47刷新90歲以上女子200米戶外短跑世界紀錄，一個月後再度把自己的成績縮短1秒。這兩場比賽中，她的對手幾乎只有自己。
肌肉耐力如20歲年輕人！
瑪岑加的體能，引起意大利的大學科研人員注意，研究團隊從其股四頭肌取下一小塊肌肉樣本，送往馬凱特大學分析，結果發現，與速度相關的快縮肌纖維狀態近似70歲健康成年人，並不算突出；但與耐力相關的慢縮肌纖維、血液循環及神經通路，卻與20歲年輕人無異。
此個案研究第一作者Marta Colosio直言，從未見過任何90歲以上人士能與瑪岑加相比。她雖然同樣在經歷自然老化，但即使91歲時，仍能完成一般人難以達到的運動表現。
2大生活習慣保持年輕
研究人員嘗試從瑪岑加的生活習慣找出「逆齡秘密」。她每星期會跑步兩至三次，休息日則以散步代替；疫情期間，她更會在家中20米長的走廊來回奔跑，或在深夜獨自外出練習。飲食方面，她偏好牛排、魚及荷包蛋，搭配少量意粉或米飯，並避免在比賽前3小時進食。
運動永遠不嫌遲
瑪岑加坦言運動是她的救星，令她感覺充滿活力，對於年長者的建議，她說：「要認清自己的極限，但保持規律運動，永遠不嫌遲。」
她案例被視為探索延緩肌肉老化的重要研究樣本，有助科學界理解長壽與運動之間的關係。專家普遍認為，這項研究證明「運動不分年齡」，許多高齡運動員都是中年才開始接受系統訓練，只要維持高活動量，仍有機會延緩身體老化。
以92歲之軀衝刺未來
目前，瑪岑加正為9月於意大利卡塔尼亞舉行的100米及200米賽事作準備，11月則計劃投入冬季室內賽事。她說，自己不會為未來作長遠規劃，「以這個年紀，只能逐月向前跑」。這位「銀髮飛人」的身影，或許將繼續出現在世界紀錄簿上，亦為人類抗老研究帶來更多啟發。