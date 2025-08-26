銀髮飛人｜92歲婆婆屢破短跑紀錄 肌肉耐力如20歲年輕人 研究揭靠2大習慣逆齡

92歲意大利婆婆瑪岑加（Emma Maria Mazzenga），多年來活躍於田徑場，至今仍保有女子90歲以上組別的4項短跑世界紀錄，被譽為「銀髮飛人」，她的驚人表現更引起國際科研團隊關注，研究結果顯示，她的心肺功能媲美50歲壯年，而部分肌肉與線粒體功能，竟與20歲年輕人無異，研究從中找出「逆齡秘密」。

