perFACE接管「舒適堡」部分業務 重聘200舊員工計劃原址重開
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連鎖健身美容中心「舒適堡」上月結業，位於灣仔的分店曾以「Healthy」品牌短暫營運，至本周四（3日）再改名為「perFIT」。醫美集團perFACE今日（4日）表示，perFACE及其關聯人士有意接管舒適堡部分健身及美容纖體業務，繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務，集團正與舒適堡原有僱員進行面試。
改名「perFIT」 料先重開灣仔、旺角兩分店
perFACE在新聞稿表示，集團有意接管「舒適堡」的部分健身及美容纖體服務，並會繼續為已購買健身卡、私人教練課程及美容療程的客戶提供餘下服務。該集團透露，「舒適堡」的健身業務將由perFACE醫美集團創辦人及行政總裁符芷晴成立的新公司接管，並重新命名為「perFIT」。重開計劃首先會涉及灣仔京城大廈及旺角荷李活商業中心的兩間分店，至於美容纖體服務，則計劃讓客戶在perFACE旗下的11間醫美中心繼續使用。
已聘用約200名原有員工
perFACE表示，集團正與受舒適堡結業影響的 700 多名員工進行面試，現階段已聘請約200名舒適堡前僱員留任，長遠計劃是隨着市況好轉及根據經營情況，逐步聘請其他舒適堡員工。
圖片來源：perFACE