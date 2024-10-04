perFACE接管「舒適堡」部分業務 重聘200舊員工計劃原址重開

連鎖健身美容中心「舒適堡」上月結業，位於灣仔的分店曾以「Healthy」品牌短暫營運，至本周四（3日）再改名為「perFIT」。醫美集團perFACE今日（4日）表示，perFACE及其關聯人士有意接管舒適堡部分健身及美容纖體業務，繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務，集團正與舒適堡原有僱員進行面試。

