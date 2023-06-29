一念無明影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.29 上映
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《一念無明》於6.29 在香港上映！《一念無明》由余文樂, 金燕玲, 曾志偉, 方皓玟主演，東方新地為你整合《一念無明》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《一念無明》7大入場前必看重點
《一念無明》重點一丨電影詳情
《一念無明》重點二丨劇情簡介
《一念無明》重點三丨一念無明影評
《一念無明》重點四丨電影預告
《一念無明》重點五丨預告片段曝光
《一念無明》重點六丨電影彩蛋
《一念無明》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《一念無明》重點一丨電影詳情
|《一念無明》電影詳情
|名稱
|一念無明 (Mad World)
|片種
|劇情
|編劇
|黃進
|導演
|黃進
|主演
|余文樂, 金燕玲, 曾志偉, 方皓玟
|片長
|1小時41分
|級別
|IIA 級
|語言
|粵語(中英文字幕)
|上映
|2023年6月29日, Thu (重映)
2017年3月30日, Thu (公映)
《一念無明》重點二丨劇情簡介
一念無明劇情講述阿東因工作壓力及需獨力照顧病重母親而患上躁 鬱症與失業，身心癲疲的母子情緒苦無出口只能互相撕磨。 某天阿東如常替失禁母親沖洗時意外誤殺了她，這時棄家不 顧的父親才驚覺自己的逃避已釀成悲劇，遂應醫院建議接兒 子到自己的劏房暫住。父子倆生命只剩下彼此，然而彼此卻 是自己最無法直視的過去。
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《一念無明》重點三丨一念無明影評
觀眾總評分：7.7/10影評有待更新
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《一念無明》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《一念無明》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：一念無明電影劇照