三大隊影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映
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《三大隊》於1.25 在香港上映！《三大隊》由張譯, 李晨, 魏晨, 曹炳琨, 王驍, 張子賢, 陳思誠主演，東方新地為你整合《三大隊》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《三大隊》7大入場前必看重點
《三大隊》重點一丨電影詳情
《三大隊》重點二丨劇情簡介
《三大隊》重點三丨三大隊影評
《三大隊》重點四丨電影預告
《三大隊》重點五丨預告片段曝光
《三大隊》重點六丨電影彩蛋
《三大隊》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《三大隊》重點一丨電影詳情
|《三大隊》電影詳情
|名稱
|三大隊 (Endless Journey)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|戴墨
|主演
|張譯, 李晨, 魏晨, 曹炳琨, 王驍, 張子賢, 陳思誠
|片長
|2小時13分
|級別
|IIA 級
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2024年1月25日, Thu (公映)
《三大隊》重點二丨劇情簡介
三大隊劇情講述刑偵大隊隊長程兵（張譯 飾）帶領刑警第三大隊，偵破一宗多地連環入室盜竊姦殺未成年少女的案件，但在偵破過程中不慎導致嫌犯之一意外身亡，三大隊共五名警察因而被判入獄。縱然身陷囹圄，程兵仍不忘對受害者的承諾，誓要追捕另一名逃之夭夭的疑兇。出獄後，三大隊其他成員在程兵帶領下，雖已失卻執法人員的身份，卻堅持繼續跨越多省數千里，誓要將疑兇逮捕歸案！
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《三大隊》重點三丨三大隊影評
影評有待更新
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《三大隊》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《三大隊》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《三大隊》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有三大隊彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《三大隊》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《三大隊》劇情大綱是什麼？
《三大隊》描述刑偵大隊隊長程兵（張譯 飾）帶領…詳情請看
《三大隊》演員角色包括誰？
《三大隊》演員角色包括張譯, 李晨, 魏晨…詳情請看
圖片來源：三大隊電影劇照