三大隊

三大隊影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映

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《三大隊》於1.25 在香港上映！《三大隊》由張譯, 李晨, 魏晨, 曹炳琨, 王驍, 張子賢, 陳思誠主演，東方新地為你整合《三大隊》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《三大隊》7大入場前必看重點

《三大隊》重點一丨電影詳情
《三大隊》重點二丨劇情簡介
《三大隊》重點三丨三大隊影評
《三大隊》重點四丨電影預告
《三大隊》重點五丨預告片段曝光
《三大隊》重點六丨電影彩蛋
《三大隊》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《三大隊》重點一丨電影詳情

《三大隊》電影詳情
名稱 三大隊 (Endless Journey)
片種
編劇
導演 戴墨
主演 張譯, 李晨, 魏晨, 曹炳琨, 王驍, 張子賢, 陳思誠
片長 2小時13分
級別 IIA 級
語言 普通話 (中英文字幕)
上映 2024年1月25日, Thu (公映)
三大隊電影劇照
三大隊 （圖片來源：三大隊電影劇照）

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《三大隊》重點二丨劇情簡介

三大隊劇情講述刑偵大隊隊長程兵（張譯 飾）帶領刑警第三大隊，偵破一宗多地連環入室盜竊姦殺未成年少女的案件，但在偵破過程中不慎導致嫌犯之一意外身亡，三大隊共五名警察因而被判入獄。縱然身陷囹圄，程兵仍不忘對受害者的承諾，誓要追捕另一名逃之夭夭的疑兇。出獄後，三大隊其他成員在程兵帶領下，雖已失卻執法人員的身份，卻堅持繼續跨越多省數千里，誓要將疑兇逮捕歸案！
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《三大隊》重點三丨三大隊影評

影評有待更新
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《三大隊》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《三大隊》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《三大隊》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有三大隊彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《三大隊》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《三大隊》劇情大綱是什麼？

《三大隊》描述刑偵大隊隊長程兵（張譯 飾）帶領…詳情請看

《三大隊》演員角色包括誰？

《三大隊》演員角色包括張譯, 李晨, 魏晨…詳情請看

圖片來源：三大隊電影劇照

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