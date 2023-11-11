不日成婚影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.11 上映
《不日成婚》7大入場前必看重點
《不日成婚》重點一丨電影詳情
《不日成婚》重點二丨劇情簡介
《不日成婚》重點三丨不日成婚影評
《不日成婚》重點四丨電影預告
《不日成婚》重點五丨預告片段曝光
《不日成婚》重點六丨電影彩蛋
《不日成婚》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《不日成婚》重點一丨電影詳情
|《不日成婚》電影詳情
|名稱
|不日成婚 (Ready o/r Knot)
|片種
|愛情,喜劇
|編劇
|陳茂賢
|導演
|陳茂賢
|主演
|陳家樂, 衛詩雅, 朱柏康, 談善言, 岑珈其, 楊偲泳
|片長
|1小時44分
|級別
|IIA 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年11月11日, Sat (重映)
2021年4月1日, Thu (公映)
《不日成婚》重點二丨劇情簡介
不日成婚劇情講述阿佳與可怡在一個婚禮上相識，兩人一拍即合，相愛五年，終於迎來最大的感情危機－「結婚」！女方視結婚為愛的證明；男方視結婚為愛的墳墓，二人在這議題上互有攻守，展開了一場男女之間深層次的角力！ 可怡的閨蜜Jenny與Jessica出謀獻策，教她以鋼管舞及Cosplay之術，嘗試引誘阿佳進入圈套，務求在沒有安全措施之下一擊即中！一旦懷孕，婚事不就勢在必行？！阿佳眼見可怡對自己展開「逼婚計劃」，惟有在兄弟灰熊與阿健的幫忙下積極迎戰，誓要堅守不婚底線！ 女方計謀被連番識破，Jessica只好掏出殺著－春藥！得知消息的灰熊冒著生命危險通風報信，阿佳雖已有所防範，但還是百密一疏，中了可怡的圈套，渡過了極爽快的「無套一夜」！事後阿佳提心吊膽，最反對結婚的浪子阿健立即提出「事後大行動」— 務求在黃金三十六小時內，將事後避孕丸偷偷讓可怡服下！ 然而，阿佳冷靜過後，還是打消了念頭，但事情最終敗露。阿佳百口莫辯，可怡心灰意冷，決絕提出分手。回復單身的二人心境大不相同，可怡在姐妹的陪伴下走出陰霾，重新出發，將生活的重心放回自身，重拾Working Holiday的心願。 那邊廂阿佳自以為瀟灑，盡情享受單身的自由，但隨時間推移卻愈發空虛難耐，此時他才明白比起面對婚姻，他最恐懼的，原來是永遠失去可怡！為追回即將飛往他國的女友，他當機立斷，誓要策劃一場「不日成婚」大行動！
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《不日成婚》重點三丨不日成婚影評
觀眾總評分：6.3/10
成套戲超好笑，好多笑位，好久沒這樣笑過。。
★★★★★★★★★★10/10
媚俗電影。解悶可以，深度欠奉，切勿談藝術。
★★★★☆☆☆☆☆☆4/10
好生活化的一套戲，身邊總有一個，各個都做得好自然。值得睇。
★★★★★★★★☆☆8/10
五分 係畀 衛詩雅， 好靚女 身材正 好感動又再次做主角！ 其實劇情一般， 不過好過上一套
★★★★★★★★★★10/10
可以一看
★★★★☆☆☆☆☆☆4/10