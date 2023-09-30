不日成婚2影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.1 上映
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《不日成婚2》於10.1 在香港上映！《不日成婚2》由陳家樂, 衛詩雅, 朱栢康, 談善言, 岑珈其, 楊偲泳主演，東方新地為你整合《不日成婚2》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《不日成婚2》7大入場前必看重點
《不日成婚2》重點一丨電影詳情
《不日成婚2》重點二丨劇情簡介
《不日成婚2》重點三丨不日成婚2影評
《不日成婚2》重點四丨電影預告
《不日成婚2》重點五丨預告片段曝光
《不日成婚2》重點六丨電影彩蛋
《不日成婚2》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《不日成婚2》重點一丨電影詳情
|《不日成婚2》電影詳情
|名稱
|不日成婚2 (Ready o/r Knot 2)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|陳茂賢
|主演
|陳家樂, 衛詩雅, 朱栢康, 談善言, 岑珈其, 楊偲泳
|片長
|2小時5分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年10月1日, Sun (公映)
《不日成婚2》重點二丨劇情簡介
不日成婚2劇情講述佳母（金燕玲 飾）回港後令阿佳（陳家樂 飾）和可怡（衛詩雅 飾）的生活多了重重關卡，令二人的感情也不知不覺踏入瓶頸期；灰熊（朱栢康 飾）如今己修心養性 ，但妻子Jenny（談善言 飾）卻漸漸對他失去「性趣」，七年的婚姻突響警號；而阿健（岑珈其 飾）與 Jessica（楊偲泳 飾）依然熱衷床上運動，縱使做足安全措施，也釀成了那 0.01%的意外！六人面對著各自的感情瓶頸，一切關鍵在於能否重拾初衷，當初為何相愛？
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《不日成婚2》重點三丨不日成婚2影評
影評有待更新
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《不日成婚2》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《不日成婚2》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：不日成婚2電影劇照