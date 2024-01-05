不是你不愛你影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.6 上映優先場
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《不是你不愛你》於1.6 在香港上映！《不是你不愛你》由譚旻萱, 陳昊森, 梁仲恆, 林熙彤, 陳嘉寶, 林家熙, 周漢寧, 徐浩昌, 鍾晴, 戴祖儀主演，東方新地為你整合《不是你不愛你》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《不是你不愛你》7大入場前必看重點
《不是你不愛你》重點一丨電影詳情
《不是你不愛你》重點二丨劇情簡介
《不是你不愛你》重點三丨不是你不愛你影評
《不是你不愛你》重點四丨電影預告
《不是你不愛你》重點五丨預告片段曝光
《不是你不愛你》重點六丨電影彩蛋
《不是你不愛你》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《不是你不愛你》重點一丨電影詳情
|《不是你不愛你》電影詳情
|名稱
|不是你不愛你 (Love at First Lie)
|片種
|愛情
|編劇
|葉念琛
|導演
|葉念琛
|主演
|譚旻萱, 陳昊森, 梁仲恆, 林熙彤, 陳嘉寶, 林家熙, 周漢寧, 徐浩昌, 鍾晴, 戴祖儀
|片長
|1小時38分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2024年1月6日, Sat (優先場)
2024年1月18日, Thu (公映)
《不是你不愛你》重點二丨劇情簡介
不是你不愛你劇情講述那年暑假，花園街長大，性格開朗善良的阿寶（譚旻萱飾）偶遇和父親感情不佳的富家子家偉（陳昊森飾）。為報復父親再婚，家偉聘用阿寶及其好友大 強（梁仲恆飾）等人搗亂婚禮，促成他與阿寶認識並開始交往。兩人情投意 合，嚐盡熱戀甜蜜，本以為緣定今生，豈料命運卻為這段愛情安排了急轉直下 的暗湧…
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《不是你不愛你》重點三丨不是你不愛你影評
影評有待更新
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《不是你不愛你》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《不是你不愛你》重點五丨預告片段曝光
《不是你不愛你》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有不是你不愛你彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《不是你不愛你》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《不是你不愛你》劇情大綱是什麼？
《不是你不愛你》描述那年暑假，花園街長大，性格開朗…詳情請看
《不是你不愛你》演員角色包括誰？
《不是你不愛你》演員角色包括譚旻萱, 陳昊森, …詳情請看
圖片來源：不是你不愛你電影劇照