不止不休｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.25 上映
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《不止不休》於5.25 在香港上映！《不止不休》由黃葦, 黃旻旻, 陳乘風, 李靜睿主演，東方新地為你整合《不止不休》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《不止不休》5大入場前必看重點
《不止不休》重點一丨電影詳情
《不止不休》重點二丨劇情簡介
《不止不休》重點三丨影評
《不止不休》重點四丨預告
《不止不休》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《不止不休》重點一丨電影詳情
|《不止不休》電影詳情
|名稱
|不止不休 (The Best is Yet to Come)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|王晶
|主演
|黃葦, 黃旻旻, 陳乘風, 李靜睿
|片長
|1小時57分
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2023年5月25日, Thu (公映)
《不止不休》重點二丨劇情簡介
2003年的中國，社會變革激盪，人們野心勃勃。當時互聯網尚未席捲一切，紙媒為王。沒錢、沒學歷、沒背景的“三無青年”韓東（白客 飾）怀揣新聞理想與女友小竹（苗苗 飾）開始了北漂生涯，期間在知名記者黃江（張頌文 飾）的幫助下進入報社實習，在一次案件調查中，韓東發現了背後更大的真相。一邊是光明的前途，一邊是心中的正義，韓東陷入兩難抉擇……
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《不止不休》重點三丨影評
影評有待更新
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《不止不休》重點四丨預告
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《不止不休》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：不止不休電影劇照