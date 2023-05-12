不止不休

不止不休｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.25 上映

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《不止不休》於5.25 在香港上映！《不止不休》由黃葦, 黃旻旻, 陳乘風, 李靜睿主演，東方新地為你整合《不止不休》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《不止不休》5大入場前必看重點

《不止不休》重點一丨電影詳情
《不止不休》重點二丨劇情簡介
《不止不休》重點三丨影評
《不止不休》重點四丨預告
《不止不休》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《不止不休》重點一丨電影詳情

《不止不休》電影詳情
名稱 不止不休 (The Best is Yet to Come)
片種 劇情
編劇
導演 王晶
主演 黃葦, 黃旻旻, 陳乘風, 李靜睿
片長 1小時57分
級別 待定
語言 普通話 (中文字幕)
上映 2023年5月25日, Thu (公映)
不止不休電影劇照
不止不休 （圖片來源：不止不休電影劇照）

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《不止不休》重點二丨劇情簡介

2003年的中國，社會變革激盪，人們野心勃勃。當時互聯網尚未席捲一切，紙媒為王。沒錢、沒學歷、沒背景的“三無青年”韓東（白客 飾）怀揣新聞理想與女友小竹（苗苗 飾）開始了北漂生涯，期間在知名記者黃江（張頌文 飾）的幫助下進入報社實習，在一次案件調查中，韓東發現了背後更大的真相。一邊是光明的前途，一邊是心中的正義，韓東陷入兩難抉擇……
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《不止不休》重點三丨影評

影評有待更新
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《不止不休》重點四丨預告


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《不止不休》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

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圖片來源：不止不休電影劇照

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