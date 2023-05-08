世上只有爸爸好｜5.18 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《世上只有爸爸好》於5.18 在香港上映！Sundaykiss為你整合《世上只有爸爸好》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《世上只有爸爸好》電影詳情
|名稱
|世上只有爸爸好 (Fate)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|黃汝樂
|主演
|廖啟智, 趙善恆
|片長
|1小時35分
|級別
|IIA 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年5月18日, Thu (公映)
《世上只有爸爸好》丨劇情簡介
貨車司機全叔 (廖啟智飾) 為養家每日營營役役為口奔馳。其獨生子聰仔 (趙善恆飾) 只愛攝影，全叔反對聰仔終日無所事事，不時都成為父子爭執導火線，一次兩人吵架，全叔怒摑了聰仔一巴, 兒子氣沖沖走出門，全叔更說: 「走了就永遠不要回來。」 想不到聰仔不幸被車撞倒, 全叔夫婦趕到醫院，聰仔已返魂乏術。醫院器官捐贈主任得悉聰仔生前登記了器官捐贈，雖然全叔仍無法接受聰仔死去一事，但強忍悲痛，完成聰仔遺願，讓他遺愛人間。 痛失愛子後，全叔因自責一直自我封閉，以工作來麻醉對聰仔的思念。及後全叔遇上自稱可查到器官捐贈數據的私家偵探林文，他因掛念兒子,希望知道聰仔的器官捐贈去向, 後來查到兒子肝臟捐贈給一位夢想成為演員的模特兒Anna, 而腎臟就捐給誤入歧途的安仔身上。全叔遂借故接近Anna及安仔，希望從二人身上尋回愛子的蹤跡，並透過幫助他們重新振作, 彌補生命中最大的遺憾。至於接受了聰仔心臟捐贈的人,竟然就是……
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