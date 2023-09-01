九降風

九降風影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.1 上映

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《九降風》於9.1 在香港上映！《九降風》由鳳小岳, 王柏傑, 初家晴, 張捷, 廖敏雄主演，東方新地為你整合《九降風》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《九降風》7大入場前必看重點

《九降風》重點一丨電影詳情
《九降風》重點二丨劇情簡介
《九降風》重點三丨九降風影評
《九降風》重點四丨電影預告
《九降風》重點五丨預告片段曝光
《九降風》重點六丨電影彩蛋
《九降風》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《九降風》重點一丨電影詳情

《九降風》電影詳情
名稱 九降風 (Winds of September)
片種 劇情
編劇 林書宇, 蔡宗翰
導演 林書宇
主演 鳳小岳, 王柏傑, 初家晴, 張捷, 廖敏雄
片長 1小時47分
級別 待定
語言 國語 (中文字幕)
上映 2023年9月1日, Fri (重映)
2008年12月4日, Thu (公映)
九降風電影劇照
九降風 （圖片來源：九降風電影劇照）

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《九降風》重點二丨劇情簡介

九降風劇情講述1997年．夏天。我們都在青春裡掙扎著…這一天，是竹東高中的畢業典禮。畢業歌「藍色蝴蝶」在陽光透亮的大禮堂裡迴盪，空氣中的塵埃靜謐地飄浮著，驪情依依的同學們，似乎感染著某種哀傷的離愁，淚水禁不住地從眼角滾落…。這一天，是小湯的畢業典禮，他猶豫著該不該去參加。小湯不能理解，畢業典禮那種依依不捨的離情，是因為曾經擁有的悲傷、歡笑、那種共同的淚水與爭執，都即將成為過去，如狂風吹散的片片浮雲？還是因為所有的回憶與感動，在畢業典禮上一一浮現之後，就會開始逐漸地，在幾乎沒有察覺的時間軸當中，點點滴滴的消逝了呢？難道說長大以後，有些事情，就再也回不去了嗎？故事該從哪裡說起呢？是那一場時報鷹的球賽嗎？他們幾個愛看棒球賽的男孩們很自然地結成死黨，撞球場裡的敲竿嬉鬧、半夜偷溜進學校游泳池來個暢快的裸泳、天台上的午餐約會、路口大樹下的瞎混打屁；在職棒簽賭疑雲中，在棒球場上跟著觀眾瞎起鬨，但穿著制服有礙校譽，被教官訓話、記過；還有一罐罐冰涼的啤酒，一顆珍貴的簽名球，哥兒們的情誼，哪是那麼簡單就可以抹去的啊！然而小湯從來都不知道，原來友情瓦解可以如此快速，面對飛馳而來的青春，他們全都揮棒落空…。先是愛慕阿彥的超人提醒他：小湯和自己女友小芸過於親近的事實，然後是小芸面對阿彥不懂珍惜愛情的絕望…。而一道無心的鎖、一場突如其來的車禍、一次錯誤的義氣相挺，9個人之間的情誼會就這樣飛逝嗎？日新運動用品店的紙箱裡，是小湯從阿彥房裡拿回的一箱棒球，他坐上前往屏東的復興號，要出發前去尋找一個真正屬於他的青春告別，一場真正屬於他們九個人的畢業典禮…。
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《九降風》重點三丨九降風影評

影評有待更新
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《九降風》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《九降風》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《九降風》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有九降風彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《九降風》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：九降風電影劇照

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