九降風影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.1 上映
《九降風》7大入場前必看重點
《九降風》重點一丨電影詳情
《九降風》重點二丨劇情簡介
《九降風》重點三丨九降風影評
《九降風》重點四丨電影預告
《九降風》重點五丨預告片段曝光
《九降風》重點六丨電影彩蛋
《九降風》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《九降風》重點一丨電影詳情
|《九降風》電影詳情
|名稱
|九降風 (Winds of September)
|片種
|劇情
|編劇
|林書宇, 蔡宗翰
|導演
|林書宇
|主演
|鳳小岳, 王柏傑, 初家晴, 張捷, 廖敏雄
|片長
|1小時47分
|級別
|待定
|語言
|國語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月1日, Fri (重映)
2008年12月4日, Thu (公映)
《九降風》重點二丨劇情簡介
九降風劇情講述1997年．夏天。我們都在青春裡掙扎著…這一天，是竹東高中的畢業典禮。畢業歌「藍色蝴蝶」在陽光透亮的大禮堂裡迴盪，空氣中的塵埃靜謐地飄浮著，驪情依依的同學們，似乎感染著某種哀傷的離愁，淚水禁不住地從眼角滾落…。這一天，是小湯的畢業典禮，他猶豫著該不該去參加。小湯不能理解，畢業典禮那種依依不捨的離情，是因為曾經擁有的悲傷、歡笑、那種共同的淚水與爭執，都即將成為過去，如狂風吹散的片片浮雲？還是因為所有的回憶與感動，在畢業典禮上一一浮現之後，就會開始逐漸地，在幾乎沒有察覺的時間軸當中，點點滴滴的消逝了呢？難道說長大以後，有些事情，就再也回不去了嗎？故事該從哪裡說起呢？是那一場時報鷹的球賽嗎？他們幾個愛看棒球賽的男孩們很自然地結成死黨，撞球場裡的敲竿嬉鬧、半夜偷溜進學校游泳池來個暢快的裸泳、天台上的午餐約會、路口大樹下的瞎混打屁；在職棒簽賭疑雲中，在棒球場上跟著觀眾瞎起鬨，但穿著制服有礙校譽，被教官訓話、記過；還有一罐罐冰涼的啤酒，一顆珍貴的簽名球，哥兒們的情誼，哪是那麼簡單就可以抹去的啊！然而小湯從來都不知道，原來友情瓦解可以如此快速，面對飛馳而來的青春，他們全都揮棒落空…。先是愛慕阿彥的超人提醒他：小湯和自己女友小芸過於親近的事實，然後是小芸面對阿彥不懂珍惜愛情的絕望…。而一道無心的鎖、一場突如其來的車禍、一次錯誤的義氣相挺，9個人之間的情誼會就這樣飛逝嗎？日新運動用品店的紙箱裡，是小湯從阿彥房裡拿回的一箱棒球，他坐上前往屏東的復興號，要出發前去尋找一個真正屬於他的青春告別，一場真正屬於他們九個人的畢業典禮…。
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《九降風》重點三丨九降風影評
影評有待更新
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《九降風》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《九降風》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《九降風》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有九降風彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《九降風》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映