五月的你，十二月的她

五月的你，十二月的她影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.16 上映

電影影評
東方新地
廣告

《五月的你，十二月的她》於11.16 在香港上映！《五月的你，十二月的她》由妮坦莉寶雯, 茱莉安摩亞主演，東方新地為你整合《五月的你，十二月的她》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《五月的你，十二月的她》7大入場前必看重點

《五月的你，十二月的她》重點一丨電影詳情
《五月的你，十二月的她》重點二丨劇情簡介
《五月的你，十二月的她》重點三丨五月的你，十二月的她影評
《五月的你，十二月的她》重點四丨電影預告
《五月的你，十二月的她》重點五丨預告片段曝光
《五月的你，十二月的她》重點六丨電影彩蛋
《五月的你，十二月的她》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《五月的你，十二月的她》重點一丨電影詳情

《五月的你，十二月的她》電影詳情
名稱 五月的你，十二月的她 (May December)
片種
編劇
導演 托迪希思斯
主演 妮坦莉寶雯, 茱莉安摩亞
片長 1小時53分
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年11月16日, Thu (公映)
五月的你，十二月的她電影劇照
五月的你，十二月的她 （圖片來源：五月的你，十二月的她電影劇照）

回到目錄

《五月的你，十二月的她》重點二丨劇情簡介

五月的你，十二月的她劇情講述劇情簡介有待更新
回到目錄

《五月的你，十二月的她》重點三丨五月的你，十二月的她影評

影評有待更新
回到目錄

《五月的你，十二月的她》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《五月的你，十二月的她》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《五月的你，十二月的她》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有五月的你，十二月的她彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《五月的你，十二月的她》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：五月的你，十二月的她電影劇照

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 