五月的你，十二月的她影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.16 上映

《五月的你，十二月的她》於11.16 在香港上映！《五月的你，十二月的她》由妮坦莉寶雯, 茱莉安摩亞主演，東方新地為你整合《五月的你，十二月的她》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。