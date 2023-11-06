五月的你，十二月的她影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.16 上映
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《五月的你，十二月的她》於11.16 在香港上映！《五月的你，十二月的她》由妮坦莉寶雯, 茱莉安摩亞主演，東方新地為你整合《五月的你，十二月的她》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《五月的你，十二月的她》7大入場前必看重點
《五月的你，十二月的她》重點一丨電影詳情
《五月的你，十二月的她》重點二丨劇情簡介
《五月的你，十二月的她》重點三丨五月的你，十二月的她影評
《五月的你，十二月的她》重點四丨電影預告
《五月的你，十二月的她》重點五丨預告片段曝光
《五月的你，十二月的她》重點六丨電影彩蛋
《五月的你，十二月的她》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《五月的你，十二月的她》重點一丨電影詳情
|《五月的你，十二月的她》電影詳情
|名稱
|五月的你，十二月的她 (May December)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|托迪希思斯
|主演
|妮坦莉寶雯, 茱莉安摩亞
|片長
|1小時53分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年11月16日, Thu (公映)
《五月的你，十二月的她》重點二丨劇情簡介
五月的你，十二月的她劇情講述劇情簡介有待更新
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《五月的你，十二月的她》重點三丨五月的你，十二月的她影評
影評有待更新
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《五月的你，十二月的她》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《五月的你，十二月的她》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：五月的你，十二月的她電影劇照