人生路不熟｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.25 上映
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《人生路不熟》於5.25 在香港上映！《人生路不熟》由喬杉, 范丞丞, 馬麗, 張婧儀, 常遠, 田雨, 張熙然, 尹正主演，東方新地為你整合《人生路不熟》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《人生路不熟》5大入場前必看重點
《人生路不熟》重點一丨電影詳情
《人生路不熟》重點二丨劇情簡介
《人生路不熟》重點三丨影評
《人生路不熟》重點四丨預告
《人生路不熟》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《人生路不熟》重點一丨電影詳情
|《人生路不熟》電影詳情
|名稱
|人生路不熟 (Godspeed)
|片種
|劇情,喜劇
|編劇
|—
|導演
|易小星
|主演
|喬杉, 范丞丞, 馬麗, 張婧儀, 常遠, 田雨, 張熙然, 尹正
|片長
|1小時40分
|級別
|IIA 級
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2023年5月25日, Thu (公映)
《人生路不熟》重點二丨劇情簡介
車隊大佬周東海（喬杉 飾）和老婆霍梅梅（馬麗 飾）陰差陽錯地與女兒周微雨（張婧儀 飾）及女兒的男朋友萬一帆（范丞丞 飾）同行自駕，踏上人生路不熟的探親之旅，周東海決定借此機會給准女婿來一場全方位無死角的考察，萬一帆也用生命演繹了什麼叫做教科書級翻車。一路上先後遭遇周東海死對頭“添堵專業戶”賈主任（田雨 飾）的房車事故、微雨“青梅竹馬”光子（常遠 飾）的“野雞”山莊醉酒鬧劇、捉拿公路賊團“油耗子”的圍堵大戰，雞飛狗跳的探親之旅窘態百出，爆笑不斷！
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《人生路不熟》重點三丨影評
觀眾總評分：6.3/10影評有待更新
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《人生路不熟》重點四丨預告
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《人生路不熟》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：人生路不熟電影劇照