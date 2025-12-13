今天應該很高興影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.15上映
今天應該很高興影評｜《今天應該很高興》於1.15在香港上映！東方新地為你整合《今天應該很高興》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
今天應該很高興影評｜入場前7大必看劇情
《今天應該很高興》必看一丨電影詳情
《今天應該很高興》必看二丨劇情簡介
《今天應該很高興》必看三丨《今天應該很高興》影評
《今天應該很高興》必看四丨電影預告
《今天應該很高興》必看五丨預告片段曝光
《今天應該很高興》必看六丨電影彩蛋
《今天應該很高興》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《今天應該很高興》電影詳情
|名稱
|今天應該很高興 (Finch & Midland)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|楊永光
|主演
|黃秋生,譚耀文,楊詩敏,李綺虹,鮑起靜
|片長
|1小時50分
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2026年1月15日, Thu (公映)
《今天應該很高興》必看二丨劇情簡介
在加拿大安大略省一個日漸沒落的華人社區，四名九十年代移居而至的港人，看似平淡的移民生活正悄然崩塌。過氣香港樂壇新星、中年照顧者女兒、艱辛求存的單親母親、喪偶多年自詡模範移民的中佬，同譜一幅有關離散與脆弱連結的心靈群像。四個脆弱靈魂渴望相連，但原來寂寞可以無邊蔓延。導演成長於加國移民社區，影像聚焦九十年代移民的掙扎與孤獨，回不去也難融入。借鏡前人經歷，面對當代的移民潮，或許這也是你和我的自我拷問——我們每個人,何以為家?
《今天應該很高興》必看三丨今天應該很高興影評
影評有待更新
《今天應該很高興》必看四丨電影預告
預告有待更新
《今天應該很高興》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《今天應該很高興》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有今天應該很高興彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《今天應該很高興》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看今天應該很高興上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：今天應該很高興電影劇照