佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.30上映
佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園影評｜《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》於1.30在香港上映！東方新地為你整合《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》必看一丨電影詳情
|《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》電影詳情
|名稱
|佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 (Zombie Land Saga: Yumeginga Paradise)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|宇田鋼之介
|主演
|配音: 宮野真守,本渡楓,田野麻美,種田梨沙,河瀨茉希,衣川里佳,田中美海,三石琴乃
|片長
|2小時1分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月30日, Fri (公映)
《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》必看二丨劇情簡介
殭屍偶像能拯救佐賀與世界嗎？2025年佐賀萬博會熱鬧開幕，法蘭秀秀被任命為萬博大使， 正在準備「SAGA 競技場演唱會」 。然而，巨大的宇宙船突然出現在佐賀上空，並開始攻擊整個佐賀縣！法蘭秀秀成員們內心動搖……身為「偶像」的她們，難道什麼也做不了嗎……！？就在此時， 從未完全恢復自我的山田妙終於覺醒！並為了阻止侵略決定獨自出征！被迫分崩離析的法蘭秀秀成員們，是否能再次找回羈絆，成功拯救佐賀——乃至拯救整個世界——！？
《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》必看三丨佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園影評
影評有待更新
《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》必看四丨電影預告
預告有待更新
《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園電影劇照