倩女幽魂影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.17 上映
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《倩女幽魂》於9.17 在香港上映！《倩女幽魂》由張國榮, 王祖賢, 午馬, 劉兆銘, 林威, 薛芷倫主演，東方新地為你整合《倩女幽魂》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《倩女幽魂》7大入場前必看重點
《倩女幽魂》重點一丨電影詳情
《倩女幽魂》重點二丨劇情簡介
《倩女幽魂》重點三丨倩女幽魂影評
《倩女幽魂》重點四丨電影預告
《倩女幽魂》重點五丨預告片段曝光
《倩女幽魂》重點六丨電影彩蛋
《倩女幽魂》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《倩女幽魂》重點一丨電影詳情
|《倩女幽魂》電影詳情
|名稱
|倩女幽魂 (A Chinese Ghost Story)
|片種
|動作,奇幻,武俠,愛情
|編劇
|阮繼志
|導演
|程小東
|主演
|張國榮, 王祖賢, 午馬, 劉兆銘, 林威, 薛芷倫
|片長
|1小時32分
|級別
|IIA 級
|語言
|粵語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月17日, Sun (重映)
《倩女幽魂》重點二丨劇情簡介
倩女幽魂劇情講述書生寧采臣往郭北縣收數, 數簿被雨水所化, 寧被迫往蘭若寺投宿, 但遭寺內道士燕赤霞所拒, 寧迫於偷入寺內. 夜半寧被美妙琴音吸引, 邂逅彈琴少女聶小倩, 小倩突露殺機, 幸得燕赤霞出現, 救回寧一命, 寧卻懵然不知, 還將絃琴交回小倩, 小倩感於寧的正直, 對其產生愛意, 自此兩人每天見面, 感情激增……
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《倩女幽魂》重點三丨倩女幽魂影評
觀眾總評分：7.6/10影評有待更新
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《倩女幽魂》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《倩女幽魂》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：倩女幽魂電影劇照