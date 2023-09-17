倩女幽魂

倩女幽魂影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.17 上映

電影影評
東方新地

廣告

《倩女幽魂》於9.17 在香港上映！《倩女幽魂》由張國榮, 王祖賢, 午馬, 劉兆銘, 林威, 薛芷倫主演，東方新地為你整合《倩女幽魂》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《倩女幽魂》7大入場前必看重點

《倩女幽魂》重點一丨電影詳情
《倩女幽魂》重點二丨劇情簡介
《倩女幽魂》重點三丨倩女幽魂影評
《倩女幽魂》重點四丨電影預告
《倩女幽魂》重點五丨預告片段曝光
《倩女幽魂》重點六丨電影彩蛋
《倩女幽魂》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《倩女幽魂》重點一丨電影詳情

《倩女幽魂》電影詳情
名稱 倩女幽魂 (A Chinese Ghost Story)
片種 動作,奇幻,武俠,愛情
編劇 阮繼志
導演 程小東
主演 張國榮, 王祖賢, 午馬, 劉兆銘, 林威, 薛芷倫
片長 1小時32分
級別 IIA 級
語言 粵語 (中文字幕)
上映 2023年9月17日, Sun (重映)
倩女幽魂電影劇照
倩女幽魂 （圖片來源：倩女幽魂電影劇照）

回到目錄

《倩女幽魂》重點二丨劇情簡介

倩女幽魂劇情講述書生寧采臣往郭北縣收數, 數簿被雨水所化, 寧被迫往蘭若寺投宿, 但遭寺內道士燕赤霞所拒, 寧迫於偷入寺內. 夜半寧被美妙琴音吸引, 邂逅彈琴少女聶小倩, 小倩突露殺機, 幸得燕赤霞出現, 救回寧一命, 寧卻懵然不知, 還將絃琴交回小倩, 小倩感於寧的正直, 對其產生愛意, 自此兩人每天見面, 感情激增……
回到目錄

《倩女幽魂》重點三丨倩女幽魂影評

觀眾總評分：7.6/10影評有待更新
回到目錄

《倩女幽魂》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《倩女幽魂》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《倩女幽魂》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有倩女幽魂彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《倩女幽魂》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：倩女幽魂電影劇照

讀者留言

熱門文章

 