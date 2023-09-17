倩女幽魂影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.17 上映

《倩女幽魂》於9.17 在香港上映！《倩女幽魂》由張國榮, 王祖賢, 午馬, 劉兆銘, 林威, 薛芷倫主演，東方新地為你整合《倩女幽魂》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。