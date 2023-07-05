元素大都會 (4DX 粵語版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.6 上映

《元素大都會 (4DX 粵語版)》於7.6 在香港上映！《元素大都會 (4DX 粵語版)》由配音: 莉亞路易絲, 馬莫道亞提主演，東方新地為你整合《元素大都會 (4DX 粵語版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。