元素大都會 (4DX 粵語版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.6 上映
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《元素大都會 (4DX 粵語版)》於7.6 在香港上映！《元素大都會 (4DX 粵語版)》由配音: 莉亞路易絲, 馬莫道亞提主演，東方新地為你整合《元素大都會 (4DX 粵語版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《元素大都會 (4DX 粵語版)》7大入場前必看重點
《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點一丨電影詳情
《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點二丨劇情簡介
《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點三丨元素大都會 (4DX 粵語版)影評
《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點四丨電影預告
《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點五丨預告片段曝光
《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點六丨電影彩蛋
《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點一丨電影詳情
|《元素大都會 (4DX 粵語版)》電影詳情
|名稱
|元素大都會 (4DX 粵語版) (Elemental)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|彼得孫
|主演
|配音: 莉亞路易絲, 馬莫道亞提
|片長
|1小時50分
|級別
|I 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年7月6日, Thu (公映)
《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點二丨劇情簡介
元素大都會 (4DX 粵語版)劇情講述「元素大都會」住了水、火、土和空氣四大「元素民」。一日，火爆烈女「火小姐」苗小焰遇上了隨和、感性的「水先生」劉滴水，二人會水火不容，抑或相反相吸，產生意想不到的化學作用？各式「元素民」又會如何展開一段相生相剋的異想天開歷險？
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《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點三丨元素大都會 (4DX 粵語版)影評
影評有待更新
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《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《元素大都會 (4DX 粵語版)》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：元素大都會 (4DX 粵語版)電影劇照