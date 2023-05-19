全個世界都有電話｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.10 上映

《全個世界都有電話》於8.10 在香港上映！《全個世界都有電話》由周國賢, 韋羅莎, 陳湛文, 蔡思韵, 周漢寧, 鄧麗英主演，東方新地為你整合《全個世界都有電話》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。