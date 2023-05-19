全個世界都有電話

全個世界都有電話｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.10 上映

電影影評
東方新地

廣告

《全個世界都有電話》於8.10 在香港上映！《全個世界都有電話》由周國賢, 韋羅莎, 陳湛文, 蔡思韵, 周漢寧, 鄧麗英主演，東方新地為你整合《全個世界都有電話》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《全個世界都有電話》5大入場前必看重點

《全個世界都有電話》重點一丨電影詳情
《全個世界都有電話》重點二丨劇情簡介
《全個世界都有電話》重點三丨影評
《全個世界都有電話》重點四丨預告
《全個世界都有電話》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《全個世界都有電話》重點一丨電影詳情

《全個世界都有電話》電影詳情
名稱 全個世界都有電話 (Everyphone Everywhere)
片種 劇情
編劇
導演 黃浩然
主演 周國賢, 韋羅莎, 陳湛文, 蔡思韵, 周漢寧, 鄧麗英
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2023年8月10日, Thu (公映)
全個世界都有電話電影劇照
全個世界都有電話 （圖片來源：全個世界都有電話電影劇照）

回到目錄

《全個世界都有電話》重點二丨劇情簡介

故事線一：設計師阿哲忘記得帶智能手機外 出，也忘記午餐聚會的祕密餐館地址，他不知所措。 故事線二：女強人Ana與電話騙徒聊天，不單聊出她的同情心，甚至還 聊出她丈夫犯法的罪證。 故事線三：經紀人Raymond的手機被 駭客入侵，而他的女兒透過手機向宅男騙財。 三個主角其實遠在 25 年前（1997 年）暑假，聯袂購買了人生 一部手機，並將自己對未來的憧憬，透過SMS互傳給對方收藏 他們傳給對方的訊息，就像時間膠囊一樣。他們約定在 2022 吃飯敘舊，揭曉當初傳給對方的訊息。最後，他們三人都因自 己的智能手機，經歷了不平凡的一天，也為自己的人生找到了 新意義。
回到目錄

《全個世界都有電話》重點三丨影評

影評有待更新
回到目錄

《全個世界都有電話》重點四丨預告


回到目錄

《全個世界都有電話》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：全個世界都有電話電影劇照

讀者留言

熱門文章

 