全個世界都有電話｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.10 上映
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《全個世界都有電話》於8.10 在香港上映！《全個世界都有電話》由周國賢, 韋羅莎, 陳湛文, 蔡思韵, 周漢寧, 鄧麗英主演，東方新地為你整合《全個世界都有電話》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《全個世界都有電話》5大入場前必看重點
《全個世界都有電話》重點一丨電影詳情
《全個世界都有電話》重點二丨劇情簡介
《全個世界都有電話》重點三丨影評
《全個世界都有電話》重點四丨預告
《全個世界都有電話》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《全個世界都有電話》重點一丨電影詳情
|《全個世界都有電話》電影詳情
|名稱
|全個世界都有電話 (Everyphone Everywhere)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|黃浩然
|主演
|周國賢, 韋羅莎, 陳湛文, 蔡思韵, 周漢寧, 鄧麗英
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年8月10日, Thu (公映)
《全個世界都有電話》重點二丨劇情簡介
故事線一：設計師阿哲忘記得帶智能手機外 出，也忘記午餐聚會的祕密餐館地址，他不知所措。 故事線二：女強人Ana與電話騙徒聊天，不單聊出她的同情心，甚至還 聊出她丈夫犯法的罪證。 故事線三：經紀人Raymond的手機被 駭客入侵，而他的女兒透過手機向宅男騙財。 三個主角其實遠在 25 年前（1997 年）暑假，聯袂購買了人生 一部手機，並將自己對未來的憧憬，透過SMS互傳給對方收藏 他們傳給對方的訊息，就像時間膠囊一樣。他們約定在 2022 吃飯敘舊，揭曉當初傳給對方的訊息。最後，他們三人都因自 己的智能手機，經歷了不平凡的一天，也為自己的人生找到了 新意義。
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《全個世界都有電話》重點三丨影評
影評有待更新
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《全個世界都有電話》重點四丨預告
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《全個世界都有電話》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：全個世界都有電話電影劇照