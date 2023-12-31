再繫「腦」朋友影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.16 上映
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《再繫「腦」朋友》於5.16 在香港上映！《再繫「腦」朋友》由賴恩雷諾士, 約翰卡辛斯基, 姬莉費林明, 費安娜梭爾, 菲比禾拉布烈治, 路易哥薩, 艾倫金, 麗莎科倫薩雅絲, 史提夫加維主演，東方新地為你整合《再繫「腦」朋友》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《再繫「腦」朋友》7大入場前必看重點
《再繫「腦」朋友》重點一丨電影詳情
《再繫「腦」朋友》重點二丨劇情簡介
《再繫「腦」朋友》重點三丨再繫「腦」朋友影評
《再繫「腦」朋友》重點四丨電影預告
《再繫「腦」朋友》重點五丨預告片段曝光
《再繫「腦」朋友》重點六丨電影彩蛋
《再繫「腦」朋友》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《再繫「腦」朋友》重點一丨電影詳情
|《再繫「腦」朋友》電影詳情
|名稱
|再繫「腦」朋友 (IF)
|片種
|喜劇
|編劇
|約翰卡辛斯基
|導演
|約翰卡辛斯基
|主演
|賴恩雷諾士, 約翰卡辛斯基, 姬莉費林明, 費安娜梭爾, 菲比禾拉布烈治, 路易哥薩, 艾倫金, 麗莎科倫薩雅絲, 史提夫加維
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2024年5月16日, Thu (公映)
《再繫「腦」朋友》重點二丨劇情簡介
再繫「腦」朋友劇情講述一名小女孩發現自己擁有奇異能力，竟能看到別人幻想出來的「腦友」。為了令被遺忘的「腦友」與創造他們的孩子重聚，她展開了一場神奇有趣的大冒險！
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《再繫「腦」朋友》重點三丨再繫「腦」朋友影評
影評有待更新
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《再繫「腦」朋友》重點四丨電影預告
再繫「腦」朋友預告講述《再繫「腦」朋友》，由《死侍》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、《無聲絕境》約翰卡辛斯基（John Krasinski）、《星球大戰：天行者崛起》姬莉費林明（Cailey Fleming）、《哈利波特》系列費安娜梭爾（Fiona Shaw）等擔綱演出。此外《奪寶奇兵：命運輪盤》菲比禾拉布烈治（Phoebe Waller-Bridge）、金像男星路易哥薩（Louis Gossett Jr）、金像提名男星史提夫加維（Steve Carell）等演技紅星，則會聲演一眾被遺忘的「腦友」。他們的造型可愛獨特，反映了孩子無窮的想像力。
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《再繫「腦」朋友》重點五丨預告片段曝光
《再繫「腦」朋友》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有再繫「腦」朋友彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《再繫「腦」朋友》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《再繫「腦」朋友》劇情大綱是什麼？
《再繫「腦」朋友》描述一名小女孩發現自己擁有奇異能力…詳情請看
《再繫「腦」朋友》演員角色包括誰？
《再繫「腦」朋友》演員角色包括賴恩雷諾士, 約翰…詳情請看
圖片來源：再繫「腦」朋友電影劇照