再繫「腦」朋友影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.16 上映

《再繫「腦」朋友》於5.16 在香港上映！《再繫「腦」朋友》由賴恩雷諾士, 約翰卡辛斯基, 姬莉費林明, 費安娜梭爾, 菲比禾拉布烈治, 路易哥薩, 艾倫金, 麗莎科倫薩雅絲, 史提夫加維主演，東方新地為你整合《再繫「腦」朋友》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。