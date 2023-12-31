再繫「腦」朋友

再繫「腦」朋友影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.16 上映

電影影評
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《再繫「腦」朋友》於5.16 在香港上映！《再繫「腦」朋友》由賴恩雷諾士, 約翰卡辛斯基, 姬莉費林明, 費安娜梭爾, 菲比禾拉布烈治, 路易哥薩, 艾倫金, 麗莎科倫薩雅絲, 史提夫加維主演，東方新地為你整合《再繫「腦」朋友》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《再繫「腦」朋友》7大入場前必看重點

《再繫「腦」朋友》重點一丨電影詳情
《再繫「腦」朋友》重點二丨劇情簡介
《再繫「腦」朋友》重點三丨再繫「腦」朋友影評
《再繫「腦」朋友》重點四丨電影預告
《再繫「腦」朋友》重點五丨預告片段曝光
《再繫「腦」朋友》重點六丨電影彩蛋
《再繫「腦」朋友》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《再繫「腦」朋友》重點一丨電影詳情

《再繫「腦」朋友》電影詳情
名稱 再繫「腦」朋友 (IF)
片種 喜劇
編劇 約翰卡辛斯基
導演 約翰卡辛斯基
主演 賴恩雷諾士, 約翰卡辛斯基, 姬莉費林明, 費安娜梭爾, 菲比禾拉布烈治, 路易哥薩, 艾倫金, 麗莎科倫薩雅絲, 史提夫加維
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2024年5月16日, Thu (公映)
再繫「腦」朋友電影劇照
再繫「腦」朋友 （圖片來源：再繫「腦」朋友電影劇照）

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《再繫「腦」朋友》重點二丨劇情簡介

再繫「腦」朋友劇情講述一名小女孩發現自己擁有奇異能力，竟能看到別人幻想出來的「腦友」。為了令被遺忘的「腦友」與創造他們的孩子重聚，她展開了一場神奇有趣的大冒險！
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《再繫「腦」朋友》重點三丨再繫「腦」朋友影評

影評有待更新
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《再繫「腦」朋友》重點四丨電影預告

再繫「腦」朋友預告講述《再繫「腦」朋友》，由《死侍》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、《無聲絕境》約翰卡辛斯基（John Krasinski）、《星球大戰：天行者崛起》姬莉費林明（Cailey Fleming）、《哈利波特》系列費安娜梭爾（Fiona Shaw）等擔綱演出。此外《奪寶奇兵：命運輪盤》菲比禾拉布烈治（Phoebe Waller-Bridge）、金像男星路易哥薩（Louis Gossett Jr）、金像提名男星史提夫加維（Steve Carell）等演技紅星，則會聲演一眾被遺忘的「腦友」。他們的造型可愛獨特，反映了孩子無窮的想像力。
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《再繫「腦」朋友》重點五丨預告片段曝光

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《再繫「腦」朋友》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有再繫「腦」朋友彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《再繫「腦」朋友》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《再繫「腦」朋友》劇情大綱是什麼？

《再繫「腦」朋友》描述一名小女孩發現自己擁有奇異能力…詳情請看

《再繫「腦」朋友》演員角色包括誰？

《再繫「腦」朋友》演員角色包括賴恩雷諾士, 約翰…詳情請看

圖片來源：再繫「腦」朋友電影劇照

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