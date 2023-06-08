凶門惡煞影評｜ 6大必看重點！電影劇情+終極彩蛋預告！6.1 上映

凶門惡煞影評｜《凶門惡煞》於6.1 在香港上映！《凶門惡煞》由蘇菲戴卓爾, 慧雲萊拉貝理雅, 基斯梅斯拿, 大衛達斯馬齊安主演，東方新地為你整合《凶門惡煞》6大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。