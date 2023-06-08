凶門惡煞影評｜ 6大必看重點！電影劇情+終極彩蛋預告！6.1 上映
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凶門惡煞影評｜《凶門惡煞》於6.1 在香港上映！《凶門惡煞》由蘇菲戴卓爾, 慧雲萊拉貝理雅, 基斯梅斯拿, 大衛達斯馬齊安主演，東方新地為你整合《凶門惡煞》6大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《凶門惡煞》6大入場前必看重點
《凶門惡煞》重點一丨電影詳情
《凶門惡煞》重點二丨劇情簡介
《凶門惡煞》重點三丨影評
《凶門惡煞》重點四丨預告
《凶門惡煞》重點五丨彩蛋
《凶門惡煞》重點六｜上映時間、場次及預售情況
《凶門惡煞》重點一丨電影詳情
|《凶門惡煞》電影詳情
|名稱
|凶門惡煞 (The Boogeyman)
|片種
|驚慄,恐怖,奇幻
|編劇
|—
|導演
|洛沙維治
|主演
|蘇菲戴卓爾, 慧雲萊拉貝理雅, 基斯梅斯拿, 大衛達斯馬齊安
|片長
|1小時39分
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年6月1日, Thu (公映)
《凶門惡煞》重點二丨劇情簡介
高中女生Sadie及妹妹Sawyer剛經歷喪母之痛，渴求父親關心，但身為心理治療師的他卻能醫不自醫，整個家庭每天都在悲傷中渡過。某天治療師的病人突然闖入求救，這不速之客更離奇慘死家中，恐怖夢魘由此開始！難以解釋的詭異事件接連發生…黑喑中，潛藏在門後的「它」蠢蠢欲動，到底是幻覺或是惡靈來襲？
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《凶門惡煞》重點三丨影評
觀眾總評分：6.2/10影評有待更新
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《凶門惡煞》重點四丨預告
《凶門惡煞》重點五｜彩蛋
有待更新
《凶門惡煞》重點六｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
《凶門惡煞》劇情大綱是什麼？
《凶門惡煞》描述高中女生Sadie及妹妹Sawyer剛經…詳情請看
《凶門惡煞》演員角色包括誰？
《凶門惡煞》演員角色包括蘇菲戴卓爾, 慧雲…詳情請看
圖片來源：凶門惡煞電影劇照