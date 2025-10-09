出精特工隊影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.8上映
廣告
出精特工隊影評｜《出精特工隊》於11.8在香港上映！東方新地為你整合《出精特工隊》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
出精特工隊影評｜入場前7大必看劇情
《出精特工隊》必看一丨電影詳情
《出精特工隊》必看二丨劇情簡介
《出精特工隊》必看三丨《出精特工隊》影評
《出精特工隊》必看四丨電影預告
《出精特工隊》必看五丨預告片段曝光
《出精特工隊》必看六丨電影彩蛋
《出精特工隊》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《出精特工隊》必看一丨電影詳情
|《出精特工隊》電影詳情
|名稱
|出精特工隊 (Spermageddon)
|片種
|動畫,喜劇
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時20分
|級別
|III 級
|語言
|粵語 (中文字幕)
|上映
|2025年11月8日, Sat (公映)
《出精特工隊》必看二丨劇情簡介
少男少女阿聰和麗莎，兩情相悅初嘗禁果，阿聰體內的精子大軍蓄勢待發，朝著麗莎的卵子奮力達陣，當中包括小精子「斯文」及「明精」，聯同「精子教授」和「大精探」都力爭上游，途中要奮力迎戰人類的眾多避孕法寶和強勢精子「精哥」的攻擊。人體迷宮內險阻重重，這場瘋狂的冒險之旅，到底哪一條精子能笑到最後，成功「拆蛋」？
回到目錄
《出精特工隊》必看三丨出精特工隊影評
影評有待更新
回到目錄
《出精特工隊》必看四丨電影預告
預告有待更新
《出精特工隊》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《出精特工隊》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有出精特工隊彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《出精特工隊》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看出精特工隊上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：出精特工隊電影劇照