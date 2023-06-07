別叫我賭神

別叫我賭神｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.29 上映

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東方新地

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《別叫我賭神》於6.29 在香港上映！《別叫我賭神》由周潤發, 袁詠儀, 柯煒林, 方中信主演，東方新地為你整合《別叫我賭神》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《別叫我賭神》5大入場前必看重點

《別叫我賭神》重點一丨電影詳情
《別叫我賭神》重點二丨劇情簡介
《別叫我賭神》重點三丨影評
《別叫我賭神》重點四丨預告
《別叫我賭神》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《別叫我賭神》重點一丨電影詳情

《別叫我賭神》電影詳情
名稱 別叫我賭神 (One More Chance)
片種 劇情
編劇
導演 潘耀明
主演 周潤發, 袁詠儀, 柯煒林, 方中信
片長 1小時40分
級別 待定
語言 粵語
上映 2023年6月29日, Thu (公映)
別叫我賭神電影劇照
別叫我賭神 （圖片來源：別叫我賭神電影劇照）

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《別叫我賭神》重點二丨劇情簡介

吹水輝為賭場常客，在賭桌上輸得身無分文。他和好友花叔（廖啟智 飾）、肥狗（方 中信 飾）有一間小理髮店，但卻無法支持他的賭博嗜好。吹水輝的前女友李夕（袁詠 儀 飾）突然出現，要求他照顧「他們」的兒子李陽（柯煒林 飾）一個月，並奉上酬金 。見錢開眼的吹水輝敷衍了事接下了褓姆任務，才發現兒子是自閉症患者。獨居的吹 水輝完全無法應付這兒子的特殊需求，父子關係日趨緊繃…隨著李陽逐漸展現出天賦 ，吹水輝也彷彿找到了人生目標，下定決心脫離過去的荒唐人生，陪伴兒子展翅圓夢 。
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《別叫我賭神》重點三丨影評

影評有待更新
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《別叫我賭神》重點四丨預告


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《別叫我賭神》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

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圖片來源：別叫我賭神電影劇照

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