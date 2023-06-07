別叫我賭神｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.29 上映
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《別叫我賭神》於6.29 在香港上映！《別叫我賭神》由周潤發, 袁詠儀, 柯煒林, 方中信主演，東方新地為你整合《別叫我賭神》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《別叫我賭神》5大入場前必看重點
《別叫我賭神》重點一丨電影詳情
《別叫我賭神》重點二丨劇情簡介
《別叫我賭神》重點三丨影評
《別叫我賭神》重點四丨預告
《別叫我賭神》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《別叫我賭神》重點一丨電影詳情
|《別叫我賭神》電影詳情
|名稱
|別叫我賭神 (One More Chance)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|潘耀明
|主演
|周潤發, 袁詠儀, 柯煒林, 方中信
|片長
|1小時40分
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年6月29日, Thu (公映)
《別叫我賭神》重點二丨劇情簡介
吹水輝為賭場常客，在賭桌上輸得身無分文。他和好友花叔（廖啟智 飾）、肥狗（方 中信 飾）有一間小理髮店，但卻無法支持他的賭博嗜好。吹水輝的前女友李夕（袁詠 儀 飾）突然出現，要求他照顧「他們」的兒子李陽（柯煒林 飾）一個月，並奉上酬金 。見錢開眼的吹水輝敷衍了事接下了褓姆任務，才發現兒子是自閉症患者。獨居的吹 水輝完全無法應付這兒子的特殊需求，父子關係日趨緊繃…隨著李陽逐漸展現出天賦 ，吹水輝也彷彿找到了人生目標，下定決心脫離過去的荒唐人生，陪伴兒子展翅圓夢 。
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《別叫我賭神》重點三丨影評
影評有待更新
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《別叫我賭神》重點四丨預告
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《別叫我賭神》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：別叫我賭神電影劇照