刺殺小說家2

刺殺小說家2影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.6上映

電影影評
東方新地編輯部

刺殺小說家2影評｜《刺殺小說家2》於11.6在香港上映！東方新地為你整合《刺殺小說家2》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

刺殺小說家2影評｜入場前7大必看劇情

《刺殺小說家2》必看一丨電影詳情
《刺殺小說家2》必看二丨劇情簡介
《刺殺小說家2》必看三丨《刺殺小說家2》影評
《刺殺小說家2》必看四丨電影預告
《刺殺小說家2》必看五丨預告片段曝光
《刺殺小說家2》必看六丨電影彩蛋
《刺殺小說家2》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《刺殺小說家2》必看一丨電影詳情

《刺殺小說家2》電影詳情
名稱 刺殺小說家2 (A Writer’s Odyssey II)
片種 奇幻,動作
編劇
導演 路陽
主演 鄧超,董子健,雷佳音,王聖迪,丁程鑫,王彥霖,鄧飛,張震,辛芷蕾,郭京飛,常遠
片長 2小時14分
級別 待定
語言 普通話 (中文字幕)
上映 2025年11月6日, Thu (公映)

刺殺小說家2
刺殺小說家2（圖片來源：刺殺小說家2電影劇照)

《刺殺小說家2》必看二丨劇情簡介

陷入人生低谷的小說家路空文(董子健 飾)意外進入其筆下小說〈弒神〉的異世界，引發小說大反派赤發鬼(鄧超 飾)的意識覺醒，更企圖入侵現實世界以改變命運，令小說家聯同書中英雄主角空文(董子健 飾)、銅虎(雷佳音 飾)、小桔子(王聖迪 飾)與反派角色行者(丁程鑫 飾)、霹靂火(王彥霖 飾)、入雲龍(辛芷蕾 飾)等，都一同陷入不可逆轉的困局。當現實與小說異世界重疊，一場衝破次元的熱血對決一觸即發！從「神」壇掉下的作家路空文，能否在關鍵時刻重尋信念，扭轉兩個世界的危機？
《刺殺小說家2》必看三丨刺殺小說家2影評

《刺殺小說家2》必看四丨電影預告

刺殺小說家2預告講述2021年內地勁收10億票房之《刺殺小說家》原班人馬延續篇——《刺殺小說家2》(A Writer’s Odyssey II)，11月6日將破界而來！路陽執導，鄧超、董子健、雷佳音等超強巨星陣容演出的《刺殺小說家2》，由《流浪地球》系列特技團隊磅礡打造東方魔幻宇宙，再創華麗動作奇想鉅獻，引領觀眾穿越現實世界與小說異世界，與一眾角色共同展開一段超乎想像的雙世界奇幻冒險之旅。《刺殺小說家2》是《刺殺小說家》的續集，故事始於小說〈弒神〉中本已被擊敗的大反派赤髮鬼，竟脫離巨人之軀復活歸來！意識亦已覺醒，甚至憤而越界入侵現實世界，企圖「弒神改命」，導致現實世界裡的小說家路空文與其筆下正反對立的兩派角色都一同深陷絕命危機。生死一線，路空文決心重返小說異世界，引爆一場與赤髮鬼的終極對決。導演路陽透露：「《刺殺小說家2》的故事線索早在第一部開機前就已埋下；第二部在延續原作小說的基礎設定的同時，此次更將重點放在現實與小說兩個世界相遇的突破上。」相較於5年前《刺殺小說家》關寧尋找失蹤女兒的深沉情感線，《刺殺小說家2》將視角轉向赤髮鬼(鄧超 飾)、空文(董子健 飾)等小說異世界裡的標誌性角色，並讓他們與現實世界中的小說家路空文(董子健 飾)產生更深的交織互動，開啟新一場熱血冒險。導演路陽從劇本創作源頭分享了整體構思：「這次本質上是關於如何尋找自我、找到前進方向的故事，但它不只是嚴肅的探索，而是一段充滿奇思妙想、有歡笑的旅程。希望觀眾非常輕鬆的跟隨故事去享受這次的冒險。」導演的確融入了不少幽默笑位，尤其是剛闖入現實世界的赤髮鬼與跌進自己筆下小說異世界的路空文，再加上外形奇特但個性活潑又多說話的妖怪黑龍(鄧飛 飾、郭京飛 配音)，都有妙趣而惹笑的刻劃。《刺殺小說家2》不僅延續了第一部的世界觀，更在其基礎上進行了大膽的創新和拓展。首先是視效的全新升級。視效製片人滿征稱：「我們需要完成3000多個特效鏡頭的製作，只為將一場驚心動魄的視覺盛宴搬上銀幕。」全片視效鏡頭超過3000個，參與製作人員多達1300餘人。氣勢磅礴的雲中城、彌漫危險氣息的赤沼、蒼涼遼闊的墜龍原、幽閉可怖的虛無囚籠、神秘莫測的太初秘境等，這些場景的設計不僅延續了前作的東方美學，同時又比前作更宏大而更細緻，盡顯奇幻世界的壯闊與危險，充分展現出電影極高的製作水準，旨在為觀眾帶來一場酣暢淋漓的視覺盛宴。此外，角色的獨家「秘術」也首次亮相，包括能施展「隱身術」配合雙刃進行攻擊的行者(丁程鑫 飾)、掌握「石甲術」而可令整個人瞬間變得堅硬無比、刀槍不入的霹靂火(王彥霖 飾)，以及擁有「複生術」而可以讓自己的傷口飛速癒合、馬上復元的入雲龍(辛芷蕾 飾)，他們的「秘術」令戰鬥觀感新鮮且更富有東方美感，與天馬行空的奇幻世界無縫融合。還有動作場面的難度，相較於前作也有全面大幅提升。導演路陽便給影片動作戲定下基調：「這次的動作依然是具有漫畫感的，同時想要去做出中國味道。」從招式設計到「吊威也」軌跡，都提前在虛擬場景中反覆推演，為現場拍攝劃定精準框架，甚至最複雜的一場動作戲的分鏡就多達256個鏡頭。幕前幕後致力將這部東方奇幻作品推向前所未有的完整度與銀幕感染力，真正將中國神話元素和現代視聽語言技術深度融合，打造出一部極具東方美學的奇幻動作大片。電影《刺殺小說家2》由路陽執導，王紅衛監製，里則林編劇，鄧超、董子健領銜主演，雷佳音特別出演，王聖迪、丁程鑫、王彥霖、鄧飛主演，張震、辛芷蕾友情出演，郭京飛友情聲音出演，常遠特邀出演。影片由上海華策電影有限公司、上海貓眼影業有限公司、寧波元氣未來文化傳媒有限公司、中國電影產業集團股份有限公司、北京自由酷鯨影業有限公司出品，浙江華策影視股份有限公司、天津貓眼微影文化傳媒有限公司、長影集團有限責任公司、深圳市一怡以藝文化傳媒有限公司、郭帆（北京）影業有限公司、成都酷鯨影動文化傳媒有限公司、北京微夢創科網路技術有限公司、浙江華策金球影視有限公司聯合出品。《刺殺小說家2》於港澳地區由洲立影片發行(香港)有限公司、東方影業及銀都機構有限公司榮譽發行，並將於11月6日盛大公映。

《刺殺小說家2》必看五丨預告片段曝光

《刺殺小說家2》必看六｜電影彩蛋

《刺殺小說家2》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看刺殺小說家2上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：刺殺小說家2電影劇照

