前任4: 英年早婚影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.11 上映
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《前任4: 英年早婚》於1.11 在香港上映！《前任4: 英年早婚》由韓庚, 鄭愷, 于文文, 劉雅瑟, 曾夢雪, 張天愛, 朱顏曼滋, 苗藝博, 徐心瑭主演，東方新地為你整合《前任4: 英年早婚》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《前任4: 英年早婚》7大入場前必看重點
《前任4: 英年早婚》重點一丨電影詳情
《前任4: 英年早婚》重點二丨劇情簡介
《前任4: 英年早婚》重點三丨前任4: 英年早婚影評
《前任4: 英年早婚》重點四丨電影預告
《前任4: 英年早婚》重點五丨預告片段曝光
《前任4: 英年早婚》重點六丨電影彩蛋
《前任4: 英年早婚》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《前任4: 英年早婚》重點一丨電影詳情
|《前任4: 英年早婚》電影詳情
|名稱
|前任4: 英年早婚 (The Ex-Files 4: Marriage Plan)
|片種
|—
|編劇
|田羽生
|導演
|—
|主演
|韓庚, 鄭愷, 于文文, 劉雅瑟, 曾夢雪, 張天愛, 朱顏曼滋, 苗藝博, 徐心瑭
|片長
|2小時9分
|級別
|I 級
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2024年1月11日, Thu (公映)
《前任4: 英年早婚》重點二丨劇情簡介
前任4: 英年早婚劇情講述孟雲（韓庚 飾）和余飛（鄭愷 飾）這對難兄難弟，在歷經情場的洗禮之後，終於來到了 談婚論嫁的年紀。 正在經歷“分手後遺症”的孟雲，面對家人的催促，帶著“為什麼要結婚” 的疑問，開始尋找真愛;而余飛和女友丁點（曾夢雪 飾）為了應對結婚後即將產生的各種 情況，自創了“結婚冷靜期”，將婚後生活提前預演。 兩兄弟開啟一場全新的愛情挑戰……
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《前任4: 英年早婚》重點三丨前任4: 英年早婚影評
影評有待更新
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《前任4: 英年早婚》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《前任4: 英年早婚》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《前任4: 英年早婚》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有前任4: 英年早婚彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《前任4: 英年早婚》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：前任4: 英年早婚電影劇照