前任4: 英年早婚

前任4: 英年早婚影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.11 上映

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《前任4: 英年早婚》於1.11 在香港上映！《前任4: 英年早婚》由韓庚, 鄭愷, 于文文, 劉雅瑟, 曾夢雪, 張天愛, 朱顏曼滋, 苗藝博, 徐心瑭主演，東方新地為你整合《前任4: 英年早婚》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《前任4: 英年早婚》7大入場前必看重點

《前任4: 英年早婚》重點一丨電影詳情
《前任4: 英年早婚》重點二丨劇情簡介
《前任4: 英年早婚》重點三丨前任4: 英年早婚影評
《前任4: 英年早婚》重點四丨電影預告
《前任4: 英年早婚》重點五丨預告片段曝光
《前任4: 英年早婚》重點六丨電影彩蛋
《前任4: 英年早婚》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《前任4: 英年早婚》重點一丨電影詳情

《前任4: 英年早婚》電影詳情
名稱 前任4: 英年早婚 (The Ex-Files 4: Marriage Plan)
片種
編劇 田羽生
導演
主演 韓庚, 鄭愷, 于文文, 劉雅瑟, 曾夢雪, 張天愛, 朱顏曼滋, 苗藝博, 徐心瑭
片長 2小時9分
級別 I 級
語言 普通話 (中英文字幕)
上映 2024年1月11日, Thu (公映)
前任4: 英年早婚電影劇照
前任4: 英年早婚 （圖片來源：前任4: 英年早婚電影劇照）

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《前任4: 英年早婚》重點二丨劇情簡介

前任4: 英年早婚劇情講述孟雲（韓庚 飾）和余飛（鄭愷 飾）這對難兄難弟，在歷經情場的洗禮之後，終於來到了 談婚論嫁的年紀。 正在經歷“分手後遺症”的孟雲，面對家人的催促，帶著“為什麼要結婚” 的疑問，開始尋找真愛;而余飛和女友丁點（曾夢雪 飾）為了應對結婚後即將產生的各種 情況，自創了“結婚冷靜期”，將婚後生活提前預演。 兩兄弟開啟一場全新的愛情挑戰……
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《前任4: 英年早婚》重點三丨前任4: 英年早婚影評

影評有待更新
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《前任4: 英年早婚》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《前任4: 英年早婚》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《前任4: 英年早婚》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有前任4: 英年早婚彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《前任4: 英年早婚》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：前任4: 英年早婚電影劇照

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