劇場版總集篇 Girls Band Cry【前篇】-青春狂走曲-影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.25上映
《劇場版總集篇 Girls Band Cry【前篇】-青春狂走曲-》於12.25在香港上映！
《劇場版總集篇 Girls Band Cry【前篇】-青春狂走曲-》電影詳情
|《劇場版總集篇 Girls Band Cry【前篇】-青春狂走曲-》電影詳情
|名稱
|劇場版總集篇 Girls Band Cry【前篇】-青春狂走曲- (Girls Band Cry The Movie – Youth Rhapsody -)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時50分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年12月25日, Thu (公映)
劇情簡介
高中退學、獨自來到東京的井芹仁菜，遇見了她所憧憬的樂團主唱．河原木桃香，繼而被音樂的魅力深深吸引。習慣隱藏內心的安和昴、被父母拋棄的海老塚智，以及孤單少女RUPA，她們共同組成了搖滾樂隊「Togenashi Togeari」。各自背著煩惱的5名少女，開始對抗這個充滿不公的世界，尋找屬於自己的歸屬之地。
影評
影評有待更新
電影預告
預告有待更新
預告片段曝光
預告有待更新
電影彩蛋
現時暫未有劇場版總集篇 Girls Band Cry【前篇】-青春狂走曲-彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
上映時間、場次及預售情況
立即查看劇場版總集篇 Girls Band Cry【前篇】-青春狂走曲-上映時間、場-次及預售情況：
