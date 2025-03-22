劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！3.29 上映優先場

《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》於3.29 在香港上映！東方新地為你整合《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。