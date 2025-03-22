劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來

劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！3.29 上映優先場

電影影評
東方新地

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《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》於3.29 在香港上映！東方新地為你整合《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》7大入場前必看重點

《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點一丨電影詳情
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點二丨劇情簡介
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點三丨劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來影評
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點四丨電影預告
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點五丨預告片段曝光

《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點六丨電影彩蛋
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點一丨電影詳情

《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》電影詳情
名稱 劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來 (COLORFUL STAGE! The Movie: A Miku Who Can’t Sing)
片種 動畫
編劇
導演 畑博之
主演
片長 1小時46分
級別 待定
語言 日語 (中英文字幕)
上映 2025年3月29日, Sat (優先場)
2025年4月3日, Thu (公映)
劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來電影劇照
劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來 （圖片來源：劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來電影劇照）

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《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點二丨劇情簡介

劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來劇情講述「請告訴我，妳的事情。這樣我或許就會知道該怎麼唱歌了。」 星乃一歌偶然在唱片行聽到一首由初音未來演唱，但自己卻沒聽過的歌。正當她感到疑惑時，竟發現螢幕上有一位沒看過的「初音未來」，讓她不禁驚呼：「未來!?」被這聲呼喊嚇到的未來，雖然有和一歌對上眼，但馬上就消失了。 過了幾天，在某場街頭表演結束後，之前那位未來突然出現在一歌的手機上。她看起來有些落寞地低著頭，於是一歌靜靜地聽她闡述自己的故事，這才知道她想將歌聲傳達給某些人，但無論她怎麼唱，自己的歌聲總是無法傳達出去。 不過在剛才的演唱會上，她看到一歌將歌聲傳達到許多人的心中，這讓未來覺得只要瞭解一歌，或許自己也能像她一樣將歌聲傳遞出去，因此鼓起勇氣來到一歌身邊，而面對未來的請求，一歌則是笑著說：「如果我可以幫上忙的話」爽快地答應了她。於是，初音未來和少年少女們的新故事就此展開。

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《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點三丨劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來影評

影評有待更新
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《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點五丨預告片段曝光

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《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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關鍵詞
影評電影
圖片來源：劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來電影劇照

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