劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！3.29 上映優先場
《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》7大入場前必看重點
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點一丨電影詳情
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點二丨劇情簡介
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點三丨劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來影評
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點四丨電影預告
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點五丨預告片段曝光
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點六丨電影彩蛋
《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點一丨電影詳情
|《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》電影詳情
|名稱
|劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來 (COLORFUL STAGE! The Movie: A Miku Who Can’t Sing)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|畑博之
|主演
|—
|片長
|1小時46分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年3月29日, Sat (優先場)
2025年4月3日, Thu (公映)
《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點二丨劇情簡介
劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來劇情講述「請告訴我，妳的事情。這樣我或許就會知道該怎麼唱歌了。」 星乃一歌偶然在唱片行聽到一首由初音未來演唱，但自己卻沒聽過的歌。正當她感到疑惑時，竟發現螢幕上有一位沒看過的「初音未來」，讓她不禁驚呼：「未來!?」被這聲呼喊嚇到的未來，雖然有和一歌對上眼，但馬上就消失了。 過了幾天，在某場街頭表演結束後，之前那位未來突然出現在一歌的手機上。她看起來有些落寞地低著頭，於是一歌靜靜地聽她闡述自己的故事，這才知道她想將歌聲傳達給某些人，但無論她怎麼唱，自己的歌聲總是無法傳達出去。 不過在剛才的演唱會上，她看到一歌將歌聲傳達到許多人的心中，這讓未來覺得只要瞭解一歌，或許自己也能像她一樣將歌聲傳遞出去，因此鼓起勇氣來到一歌身邊，而面對未來的請求，一歌則是笑著說：「如果我可以幫上忙的話」爽快地答應了她。於是，初音未來和少年少女們的新故事就此展開。
《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點三丨劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來影評
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《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點五丨預告片段曝光
《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《劇場版 世界計畫 崩壞世界與無法歌唱初音未來》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映