功夫熊貓4

功夫熊貓4影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！3.28 上映

電影影評
東方新地

廣告

《功夫熊貓4》於3.28 在香港上映！《功夫熊貓4》由積伯克, 奧卡菲娜, 維奧拉戴維斯, 德斯汀荷夫曼, 吳漢章, 拜仁鈞士頓, 伊安麥聖, 關繼威主演，東方新地為你整合《功夫熊貓4》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《功夫熊貓4》7大入場前必看重點

《功夫熊貓4》重點一丨電影詳情
《功夫熊貓4》重點二丨劇情簡介
《功夫熊貓4》重點三丨功夫熊貓4影評
《功夫熊貓4》重點四丨電影預告
《功夫熊貓4》重點五丨預告片段曝光
《功夫熊貓4》重點六丨電影彩蛋
《功夫熊貓4》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《功夫熊貓4》重點一丨電影詳情

《功夫熊貓4》電影詳情
名稱 功夫熊貓4 (Kung Fu Panda 4)
片種
編劇
導演 麥克米曹
主演 積伯克, 奧卡菲娜, 維奧拉戴維斯, 德斯汀荷夫曼, 吳漢章, 拜仁鈞士頓, 伊安麥聖, 關繼威
片長 待定
級別 待定
語言
上映 2024年3月28日, Thu (公映)
功夫熊貓4電影劇照
功夫熊貓4 （圖片來源：功夫熊貓4電影劇照）

回到目錄

《功夫熊貓4》重點二丨劇情簡介

功夫熊貓4劇情講述人見人愛的「功夫熊貓」阿寶，今個復活節大銀幕重出江湖，出招篤正你笑穴！他憑著蓋世武功兼無比勇氣，三度打敗大壞蛋，來到《功夫熊貓4》(Kung Fu Panda 4)，師傅要求他成為太平谷的精神領袖前，必須訓練下一位龍戰士成為他接班人。這時候，邪惡濫權的女巫變色龍蠢蠢欲動，想奪去阿寶的智慧權仗，以收服天下；幸好阿寶遇上蠱蠱惑惑卻武力高超的狐狸小真，及江湖上各種各樣的動物朋友，齊心保衛太平谷，擺脫變色龍魔掌。阿寶終於明白到「英雄莫問出處，人人都可以做英雄」真理——除了他自己，還有那位接班人明白這份龍戰士的精神？
回到目錄

《功夫熊貓4》重點三丨功夫熊貓4影評

影評有待更新
回到目錄

《功夫熊貓4》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《功夫熊貓4》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《功夫熊貓4》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有功夫熊貓4彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《功夫熊貓4》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：功夫熊貓4電影劇照

讀者留言

熱門文章

 