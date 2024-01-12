功夫熊貓4影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！3.28 上映
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《功夫熊貓4》於3.28 在香港上映！《功夫熊貓4》由積伯克, 奧卡菲娜, 維奧拉戴維斯, 德斯汀荷夫曼, 吳漢章, 拜仁鈞士頓, 伊安麥聖, 關繼威主演，東方新地為你整合《功夫熊貓4》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《功夫熊貓4》7大入場前必看重點
《功夫熊貓4》重點一丨電影詳情
《功夫熊貓4》重點二丨劇情簡介
《功夫熊貓4》重點三丨功夫熊貓4影評
《功夫熊貓4》重點四丨電影預告
《功夫熊貓4》重點五丨預告片段曝光
《功夫熊貓4》重點六丨電影彩蛋
《功夫熊貓4》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《功夫熊貓4》重點一丨電影詳情
|《功夫熊貓4》電影詳情
|名稱
|功夫熊貓4 (Kung Fu Panda 4)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|麥克米曹
|主演
|積伯克, 奧卡菲娜, 維奧拉戴維斯, 德斯汀荷夫曼, 吳漢章, 拜仁鈞士頓, 伊安麥聖, 關繼威
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2024年3月28日, Thu (公映)
《功夫熊貓4》重點二丨劇情簡介
功夫熊貓4劇情講述人見人愛的「功夫熊貓」阿寶，今個復活節大銀幕重出江湖，出招篤正你笑穴！他憑著蓋世武功兼無比勇氣，三度打敗大壞蛋，來到《功夫熊貓4》(Kung Fu Panda 4)，師傅要求他成為太平谷的精神領袖前，必須訓練下一位龍戰士成為他接班人。這時候，邪惡濫權的女巫變色龍蠢蠢欲動，想奪去阿寶的智慧權仗，以收服天下；幸好阿寶遇上蠱蠱惑惑卻武力高超的狐狸小真，及江湖上各種各樣的動物朋友，齊心保衛太平谷，擺脫變色龍魔掌。阿寶終於明白到「英雄莫問出處，人人都可以做英雄」真理——除了他自己，還有那位接班人明白這份龍戰士的精神？
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《功夫熊貓4》重點三丨功夫熊貓4影評
影評有待更新
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《功夫熊貓4》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《功夫熊貓4》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：功夫熊貓4電影劇照