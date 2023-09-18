勿說是推理

勿說是推理影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.30 上映優先場

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《勿說是推理》於9.30 在香港上映！《勿說是推理》由菅田將暉, 松下洸平, 町田啓太, 原菜乃華, 萩原利久主演，東方新地為你整合《勿說是推理》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《勿說是推理》7大入場前必看重點

《勿說是推理》重點一丨電影詳情
《勿說是推理》重點二丨劇情簡介
《勿說是推理》重點三丨勿說是推理影評
《勿說是推理》重點四丨電影預告
《勿說是推理》重點五丨預告片段曝光
《勿說是推理》重點六丨電影彩蛋
《勿說是推理》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《勿說是推理》重點一丨電影詳情

《勿說是推理》電影詳情
名稱 勿說是推理 (Don’t Call it Mystery)
片種 懸疑,喜劇
編劇
導演 松山博昭
主演 菅田將暉, 松下洸平, 町田啓太, 原菜乃華, 萩原利久
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中英文字幕)
上映 2023年9月30日, Sat (優先場)
2023年10月12日, Thu (公映)
勿說是推理電影劇照
勿說是推理 （圖片來源：勿說是推理電影劇照）

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《勿說是推理》重點二丨劇情簡介

勿說是推理劇情講述頂著誇張爆炸頭的破案天才久能整（菅田將暉 飾）到訪廣島，受到豪門家族遺產繼承人之一的狩集汐路（原菜乃華 飾）委託而捲入詭秘的遺産繼承戰，牽涉其中的還有另外三位繼承人，汐路的表哥波波壁新音（萩原利久 飾）、表姊赤峰弓良（柴崎幸 飾）、堂兄狩集理紀之助（町田啓太 飾），與及狩集家族律師車坂朝晴（松下洸平 飾），繼承人必須拆解到遺囑中的謎語才能繼承巨額遺産。但是狩集家族擁有一個受詛咒的傳統，家族後代不斷離奇死亡！汐路的父親於八年前的交通事故中喪生，到底這是意外還是家族間的殘殺？
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《勿說是推理》重點三丨勿說是推理影評

影評有待更新
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《勿說是推理》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《勿說是推理》重點五丨預告片段曝光

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《勿說是推理》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有勿說是推理彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《勿說是推理》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《勿說是推理》劇情大綱是什麼？

《勿說是推理》描述頂著誇張爆炸頭的破案天才久能整…詳情請看

《勿說是推理》演員角色包括誰？

《勿說是推理》演員角色包括菅田將暉, 松下洸…詳情請看

圖片來源：勿說是推理電影劇照

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