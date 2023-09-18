勿說是推理影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.30 上映優先場
廣告
《勿說是推理》於9.30 在香港上映！《勿說是推理》由菅田將暉, 松下洸平, 町田啓太, 原菜乃華, 萩原利久主演，東方新地為你整合《勿說是推理》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《勿說是推理》7大入場前必看重點
《勿說是推理》重點一丨電影詳情
《勿說是推理》重點二丨劇情簡介
《勿說是推理》重點三丨勿說是推理影評
《勿說是推理》重點四丨電影預告
《勿說是推理》重點五丨預告片段曝光
《勿說是推理》重點六丨電影彩蛋
《勿說是推理》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《勿說是推理》重點一丨電影詳情
|《勿說是推理》電影詳情
|名稱
|勿說是推理 (Don’t Call it Mystery)
|片種
|懸疑,喜劇
|編劇
|—
|導演
|松山博昭
|主演
|菅田將暉, 松下洸平, 町田啓太, 原菜乃華, 萩原利久
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2023年9月30日, Sat (優先場)
2023年10月12日, Thu (公映)
《勿說是推理》重點二丨劇情簡介
勿說是推理劇情講述頂著誇張爆炸頭的破案天才久能整（菅田將暉 飾）到訪廣島，受到豪門家族遺產繼承人之一的狩集汐路（原菜乃華 飾）委託而捲入詭秘的遺産繼承戰，牽涉其中的還有另外三位繼承人，汐路的表哥波波壁新音（萩原利久 飾）、表姊赤峰弓良（柴崎幸 飾）、堂兄狩集理紀之助（町田啓太 飾），與及狩集家族律師車坂朝晴（松下洸平 飾），繼承人必須拆解到遺囑中的謎語才能繼承巨額遺産。但是狩集家族擁有一個受詛咒的傳統，家族後代不斷離奇死亡！汐路的父親於八年前的交通事故中喪生，到底這是意外還是家族間的殘殺？
回到目錄
《勿說是推理》重點三丨勿說是推理影評
影評有待更新
回到目錄
《勿說是推理》重點四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《勿說是推理》重點五丨預告片段曝光
《勿說是推理》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有勿說是推理彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《勿說是推理》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《勿說是推理》劇情大綱是什麼？
《勿說是推理》描述頂著誇張爆炸頭的破案天才久能整…詳情請看
《勿說是推理》演員角色包括誰？
《勿說是推理》演員角色包括菅田將暉, 松下洸…詳情請看
圖片來源：勿說是推理電影劇照