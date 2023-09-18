勿說是推理影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.30 上映優先場

《勿說是推理》於9.30 在香港上映！《勿說是推理》由菅田將暉, 松下洸平, 町田啓太, 原菜乃華, 萩原利久主演，東方新地為你整合《勿說是推理》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。