北非諜影影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.20上映
北非諜影影評｜《北非諜影》於12.20在香港上映！東方新地為你整合《北非諜影》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
北非諜影影評｜入場前7大必看劇情
《北非諜影》必看一丨電影詳情
《北非諜影》必看二丨劇情簡介
《北非諜影》必看三丨《北非諜影》影評
《北非諜影》必看四丨電影預告
《北非諜影》必看五丨預告片段曝光
《北非諜影》必看六丨電影彩蛋
《北非諜影》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|名稱
|北非諜影 (Casablanca)
|片種
|愛情
|編劇
|—
|導演
|麥可寇蒂斯
|主演
|堪富利保加,英格烈褒曼,保羅亨雷
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月20日, Sat (重映)1948年7月1日, Thu (公映)
《北非諜影》必看二丨劇情簡介
時為第二次世界大戰，一對舊愛侶，曆克與艾莎於戰亂重逢。曆克在卡薩布蘭卡開設夜總會，長長袖善舞。艾莎與其隸屬地下組織的丈夫正在逃避納粹黨的追捕。只有曆克才可以幫助艾莎夫婦逃亡，但曆克卻拒絕協助……直到艾莎重新喚醒他的理想……
《北非諜影》必看三丨北非諜影影評
影評有待更新
《北非諜影》必看四丨電影預告
預告有待更新
《北非諜影》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《北非諜影》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有北非諜影彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《北非諜影》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看北非諜影上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：北非諜影電影劇照