匿殺影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.24上映
匿殺影評｜《匿殺》於1.24在香港上映！東方新地為你整合《匿殺》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
匿殺影評｜入場前7大必看劇情
《匿殺》必看一丨電影詳情
《匿殺》必看二丨劇情簡介
《匿殺》必看三丨《匿殺》影評
《匿殺》必看四丨電影預告
《匿殺》必看五丨預告片段曝光
《匿殺》必看六丨電影彩蛋
《匿殺》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《匿殺》必看一丨電影詳情
|《匿殺》電影詳情
|名稱
|匿殺 (The Fire Raven)
|片種
|懸疑,犯罪
|編劇
|柯汶利, 潘依然, 王吱吱, 王禕夢
|導演
|柯汶利
|主演
|彭昱暢,張鈞甯,黃曉明,王迅,徐嬌,邢佳棟,阿如那,王成思,海一天,沈浩,侯詠薰
|片長
|1小時57分
|級別
|III 級
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2026年1月24日, Sat (公映)
《匿殺》必看二丨劇情簡介
地獄空蕩蕩，惡魔在人間。十五年前，一群身份各異的罪惡權貴將都馬市染黑成一座“地獄島”，高中生曉笛慘遭權貴淩辱致死；十五年後，這些背後操盤者接連慘死，死狀慘烈。曾目睹十五年前命案的方天陽與警官方正楠深入調查，驚覺這樁匿名殺人案不只是單純的復仇，更是一場遲到的控訴。樁樁命案，層層黑幕，那張權力、金錢、欲望織就的黑色秘網背後究竟藏著多少不為人知的罪孽？
《匿殺》必看三丨匿殺影評
影評有待更新
《匿殺》必看四丨電影預告
預告有待更新
《匿殺》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《匿殺》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有匿殺彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《匿殺》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看匿殺上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：匿殺電影劇照