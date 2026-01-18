匿殺

匿殺影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.24上映

電影影評
東方新地編輯部

匿殺影評｜《匿殺》於1.24在香港上映！東方新地為你整合《匿殺》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

匿殺影評｜入場前7大必看劇情

《匿殺》必看一丨電影詳情
《匿殺》必看二丨劇情簡介
《匿殺》必看三丨《匿殺》影評
《匿殺》必看四丨電影預告
《匿殺》必看五丨預告片段曝光
《匿殺》必看六丨電影彩蛋
《匿殺》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《匿殺》必看一丨電影詳情

《匿殺》電影詳情
名稱 匿殺 (The Fire Raven)
片種 懸疑,犯罪
編劇 柯汶利, 潘依然, 王吱吱, 王禕夢
導演 柯汶利
主演 彭昱暢,張鈞甯,黃曉明,王迅,徐嬌,邢佳棟,阿如那,王成思,海一天,沈浩,侯詠薰
片長 1小時57分
級別 III 級
語言 普通話 (中文字幕)
上映 2026年1月24日, Sat (公映)

匿殺
匿殺（圖片來源：匿殺電影劇照)

《匿殺》必看二丨劇情簡介

地獄空蕩蕩，惡魔在人間。十五年前，一群身份各異的罪惡權貴將都馬市染黑成一座“地獄島”，高中生曉笛慘遭權貴淩辱致死；十五年後，這些背後操盤者接連慘死，死狀慘烈。曾目睹十五年前命案的方天陽與警官方正楠深入調查，驚覺這樁匿名殺人案不只是單純的復仇，更是一場遲到的控訴。樁樁命案，層層黑幕，那張權力、金錢、欲望織就的黑色秘網背後究竟藏著多少不為人知的罪孽？
《匿殺》必看三丨匿殺影評

影評有待更新
《匿殺》必看四丨電影預告

預告有待更新

《匿殺》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《匿殺》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有匿殺彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《匿殺》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看匿殺上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：匿殺電影劇照

