南漢山城影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.16上映
廣告
南漢山城影評｜《南漢山城》於3.16在香港上映！東方新地為你整合《南漢山城》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
南漢山城影評｜入場前7大必看劇情
《南漢山城》必看一丨電影詳情
《南漢山城》必看二丨劇情簡介
《南漢山城》必看三丨《南漢山城》影評
《南漢山城》必看四丨電影預告
《南漢山城》必看五丨預告片段曝光
《南漢山城》必看六丨電影彩蛋
《南漢山城》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《南漢山城》必看一丨電影詳情
|《南漢山城》電影詳情
|名稱
|南漢山城 (The Fortress)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|黃東赫
|主演
|李炳憲,金允錫,朴海日,高洙
|片長
|2小時19分
|級別
|待定
|語言
|韓語 (英文字幕)
|上映
|2026年3月16日, Mon (公映)
《南漢山城》必看二丨劇情簡介
1636年丙子戰爭，清軍壓境，朝鮮仁祖大王被迫退守南漢山城。面對交出世子為質的屈辱要求，朝廷內部陷入激烈交鋒：吏曹判書崔鳴吉主張為百姓忍辱求和；禮曹判書金尚憲則堅持寧死不屈，守護大義。在糧盡援絕的47天，仁祖必須在尊嚴與生靈間作出痛苦抉擇。《魷魚遊戲》、《無聲吶喊》名導黃東赫改編同名暢銷小說，集結影帝李炳憲與金允錫，勇奪青龍獎最佳劇本獎等多項大獎，更邀請到坂本龍一操刀配樂，以淒美深沉的旋律，勾勒出歷史交替之際的孤寂與蒼涼。
回到目錄
《南漢山城》必看三丨南漢山城影評
影評有待更新
回到目錄
《南漢山城》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《南漢山城》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《南漢山城》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有南漢山城彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《南漢山城》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看南漢山城上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：南漢山城電影劇照