反斗奇兵5影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！6.18上映
《反斗奇兵5》必看一丨電影詳情
《反斗奇兵5》必看二丨劇情簡介
《反斗奇兵5》必看三丨《反斗奇兵5》影評
《反斗奇兵5》必看四丨電影預告
《反斗奇兵5》必看五丨預告片段曝光
《反斗奇兵5》必看六丨電影彩蛋
《反斗奇兵5》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《反斗奇兵5》必看二丨劇情簡介
大家最熟悉的玩具朋友胡迪、巴斯光年、翠絲，將聯同新舊玩具對抗全新強敵，誓要與現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品決一死戰！
《反斗奇兵5》必看三丨反斗奇兵5影評
影評有待更新
《反斗奇兵5》必看四丨電影預告
反斗奇兵5預告講述迪士尼與彼思皇牌系列《反斗奇兵》，全新一集由《太空奇兵・威E》(Wall·E)、《海底奇兵》(Finding Nemo) 金像導演安德魯史坦頓 (Andrew Stanton) 執導。彼思創作總監彼德托達 (Pete Docter) 早前在Annecy國際動畫電影節中率先披露故事意念、概念圖和片段，已經引起全球傳媒和影迷興奮關注。湯漢斯（Tom Hanks）、添亞倫（Tin Allen），及鍾古錫（Joan Cusack）也鐵定回歸聲演胡迪、巴斯光年與翠絲，而新角色Smartypants則由美國重量級節目主持兼笑匠高倫奧拜恩（Conan O’Brien）聲演。今次一班玩具朋友將會面對最強敵人，即是現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品。一班玩具朋友面對「莉莉平板」（Lily Pad）如臨大敵，嚇到騰騰震，代表玩具時代已經玩完？！可以想像，《反斗奇兵5》將會再一次為觀眾帶來出人意表的故事發展，以及新奇有趣的全新角色！正如彼德託達所言：「新一集定必有大家前所未見的精彩東西！」，《反斗奇兵5》絕對會是2026年最令人期待的暑假重頭戲！
《反斗奇兵5》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《反斗奇兵5》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有反斗奇兵5彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《反斗奇兵5》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看反斗奇兵5上映時間、場次及預售情況：