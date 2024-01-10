反貪風暴之加密危機影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映
廣告
《反貪風暴之加密危機》於1.25 在香港上映！《反貪風暴之加密危機》由吳卓羲, 馬志威, 蘇皓兒, 張建聲, 吳家麗, 栢天男, 陳欣研, 朱晨麗主演，東方新地為你整合《反貪風暴之加密危機》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《反貪風暴之加密危機》7大入場前必看重點
《反貪風暴之加密危機》重點一丨電影詳情
《反貪風暴之加密危機》重點二丨劇情簡介
《反貪風暴之加密危機》重點三丨反貪風暴之加密危機影評
《反貪風暴之加密危機》重點四丨電影預告
《反貪風暴之加密危機》重點五丨預告片段曝光
《反貪風暴之加密危機》重點六丨電影彩蛋
《反貪風暴之加密危機》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《反貪風暴之加密危機》重點一丨電影詳情
|《反貪風暴之加密危機》電影詳情
|名稱
|反貪風暴之加密危機 (Crypto Storm)
|片種
|—
|編劇
|黃子恒, 黃浩華
|導演
|吳家偉
|主演
|吳卓羲, 馬志威, 蘇皓兒, 張建聲, 吳家麗, 栢天男, 陳欣研, 朱晨麗
|片長
|待定
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2024年1月25日, Thu (公映)
《反貪風暴之加密危機》重點二丨劇情簡介
反貪風暴之加密危機劇情講述駱一峰是廉政公署的總調查主任，受署長命令成立一支特別小組，去調查某銀行高層利用加密幣造市的案件貪污。 於是駱一峰找到蓋幣的交易平台軟體設計師—徐心幫忙，希望可以利用高科技進入平台搜尋。 眾人一查下就發現銀行的財政早已滿目瘡痍，更把嫌疑人鎖定為銀行高層何進濤，過程中，被調查者遭神秘人襲擊丶廉署臥底探員更被毆打至昏迷，嚴重受傷丶而這時候 銀行主席亦慘遭綁架，然而，綁匪不但高調把綁架片段放上網引來公眾關注，更要求以造市案有關的蓋幣作支付工具，因為種種巧合，更令駱一峰更相信造市案的幕後 黑手與綁匪為同一人。 商業犯罪變成刑事罪案，廉政公署誓要全力緝兇。
回到目錄
《反貪風暴之加密危機》重點三丨反貪風暴之加密危機影評
影評有待更新
回到目錄
《反貪風暴之加密危機》重點四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《反貪風暴之加密危機》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《反貪風暴之加密危機》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有反貪風暴之加密危機彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《反貪風暴之加密危機》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：反貪風暴之加密危機電影劇照