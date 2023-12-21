可憐的東西影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.29 上映
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《可憐的東西》於2.29 在香港上映！東方新地為你整合《可憐的東西》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《可憐的東西》7大入場前必看重點
《可憐的東西》重點一丨電影詳情
《可憐的東西》重點二丨劇情簡介
《可憐的東西》重點三丨可憐的東西影評
《可憐的東西》重點四丨電影預告
《可憐的東西》重點五丨預告片段曝光
《可憐的東西》重點六丨電影彩蛋
《可憐的東西》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《可憐的東西》重點一丨電影詳情
|《可憐的東西》電影詳情
|名稱
|可憐的東西 (Poor Things)
|片種
|喜劇,劇情
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|2小時21分
|級別
|III 級
|語言
|英語
|上映
|2024年2月29日, Thu (公映)
《可憐的東西》重點二丨劇情簡介
可憐的東西劇情講述劇情簡介有待更新
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《可憐的東西》重點三丨可憐的東西影評
影評有待更新
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《可憐的東西》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《可憐的東西》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：可憐的東西電影劇照