可憐的東西

可憐的東西影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.29 上映

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《可憐的東西》於2.29 在香港上映！東方新地為你整合《可憐的東西》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《可憐的東西》7大入場前必看重點

《可憐的東西》重點一丨電影詳情
《可憐的東西》重點二丨劇情簡介
《可憐的東西》重點三丨可憐的東西影評
《可憐的東西》重點四丨電影預告
《可憐的東西》重點五丨預告片段曝光
《可憐的東西》重點六丨電影彩蛋
《可憐的東西》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《可憐的東西》重點一丨電影詳情

《可憐的東西》電影詳情
名稱 可憐的東西 (Poor Things)
片種 喜劇,劇情
編劇
導演
主演
片長 2小時21分
級別 III 級
語言 英語
上映 2024年2月29日, Thu (公映)
可憐的東西電影劇照
可憐的東西 （圖片來源：可憐的東西電影劇照）

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《可憐的東西》重點二丨劇情簡介

可憐的東西劇情講述劇情簡介有待更新
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《可憐的東西》重點三丨可憐的東西影評

影評有待更新
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《可憐的東西》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《可憐的東西》重點五丨預告片段曝光

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《可憐的東西》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有可憐的東西彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《可憐的東西》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：可憐的東西電影劇照

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