名偵探柯南 vs. 怪盜基德影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！3.29 上映
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》7大入場前必看重點
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點一丨電影詳情
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點二丨劇情簡介
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點三丨名偵探柯南 vs. 怪盜基德影評
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點四丨電影預告
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點五丨預告片段曝光
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點六丨電影彩蛋
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點一丨電影詳情
|《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》電影詳情
|名稱
|名偵探柯南 vs. 怪盜基德
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2024年3月29日, Fri (公映)
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點二丨劇情簡介
名偵探柯南 vs. 怪盜基德劇情講述身為讓世界騷動的怪盜，用充斥著暗號的預告函以及誇張的詞藻，透過華麗表演偷出許多知名珍寶而博得人氣的「怪盜基德」。讓這位神出鬼沒的大怪盜誕生的人是……。江古田高中二年級學生，黑羽快斗。有一天，他在家中發現一個隱密的房間，得知了聞名世界的魔術師父親．黑羽盜一，居然就是在世間引起轟動的怪盜基德，而他被一個神秘的組織所殺害。為了找尋真相，快斗穿上盜一留下來的服裝，成為第二代怪盜基德，動身尋找盜一在找尋的「傳說的大寶石」，並追查「神秘組織」的真實身分…。 運用巧妙的技巧偷取眾多寶物的基德，這次的新目標是傳說的海藍寶石「海洋奇蹟」。執著於抓住基德，園子的親戚．鈴木財團的顧問鈴木次郎吉，用大寶石當誘餌向基德寄了挑戰書！回應挑戰的基德，完全不把次郎吉跟警備部署當一回事，本該像之前一樣華麗地偷走寶石，但此時柯南就像要解開他所有的手法一樣，展開了名推理！
回到目錄
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點三丨名偵探柯南 vs. 怪盜基德影評
影評有待更新
回到目錄
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點五丨預告片段曝光
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有名偵探柯南 vs. 怪盜基德彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》劇情大綱是什麼？
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》描述身為讓世界騷動的怪盜，用充斥著…詳情請看
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》演員角色包括誰？
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》演員角色包括詳情請看