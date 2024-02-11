名偵探柯南 vs. 怪盜基德

名偵探柯南 vs. 怪盜基德影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！3.29 上映

電影影評
東方新地

廣告

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》於3.29 在香港上映！東方新地為你整合《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》7大入場前必看重點

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點一丨電影詳情
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點二丨劇情簡介
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點三丨名偵探柯南 vs. 怪盜基德影評
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點四丨電影預告
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點五丨預告片段曝光
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點六丨電影彩蛋
《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點一丨電影詳情

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》電影詳情
名稱 名偵探柯南 vs. 怪盜基德
片種 動畫
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中英文字幕)
上映 2024年3月29日, Fri (公映)
名偵探柯南 vs. 怪盜基德電影劇照
名偵探柯南 vs. 怪盜基德 （圖片來源：名偵探柯南 vs. 怪盜基德電影劇照）

回到目錄

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點二丨劇情簡介

名偵探柯南 vs. 怪盜基德劇情講述身為讓世界騷動的怪盜，用充斥著暗號的預告函以及誇張的詞藻，透過華麗表演偷出許多知名珍寶而博得人氣的「怪盜基德」。讓這位神出鬼沒的大怪盜誕生的人是……。江古田高中二年級學生，黑羽快斗。有一天，他在家中發現一個隱密的房間，得知了聞名世界的魔術師父親．黑羽盜一，居然就是在世間引起轟動的怪盜基德，而他被一個神秘的組織所殺害。為了找尋真相，快斗穿上盜一留下來的服裝，成為第二代怪盜基德，動身尋找盜一在找尋的「傳說的大寶石」，並追查「神秘組織」的真實身分…。 運用巧妙的技巧偷取眾多寶物的基德，這次的新目標是傳說的海藍寶石「海洋奇蹟」。執著於抓住基德，園子的親戚．鈴木財團的顧問鈴木次郎吉，用大寶石當誘餌向基德寄了挑戰書！回應挑戰的基德，完全不把次郎吉跟警備部署當一回事，本該像之前一樣華麗地偷走寶石，但此時柯南就像要解開他所有的手法一樣，展開了名推理！
回到目錄

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點三丨名偵探柯南 vs. 怪盜基德影評

影評有待更新
回到目錄

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有名偵探柯南 vs. 怪盜基德彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》劇情大綱是什麼？

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》描述身為讓世界騷動的怪盜，用充斥著…詳情請看

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》演員角色包括誰？

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》演員角色包括詳情請看

圖片來源：名偵探柯南 vs. 怪盜基德電影劇照

熱門文章

 