吸血鬼船影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.26 上映
《吸血鬼船》7大入場前必看重點
《吸血鬼船》重點一丨電影詳情
《吸血鬼船》重點二丨劇情簡介
《吸血鬼船》重點三丨吸血鬼船影評
《吸血鬼船》重點四丨電影預告
《吸血鬼船》重點五丨預告片段曝光
《吸血鬼船》重點六丨電影彩蛋
《吸血鬼船》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《吸血鬼船》重點一丨電影詳情
|《吸血鬼船》電影詳情
|名稱
|吸血鬼船 (The Last Voyage of the Demeter)
|片種
|驚慄,恐怖
|編劇
|—
|導演
|安德烈奧代爾
|主演
|哥里賀堅斯, 艾舒玲法蘭祖斯, 里安根寧咸, 大衛達斯馬齊恩
|片長
|1小時58分
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年10月26日, Thu (公映)
《吸血鬼船》重點二丨劇情簡介
吸血鬼船劇情講述商船女神號獲委託一宗神秘的貨運，負責把50個不知名木箱由羅馬尼亞運往倫敦。在人手短缺下，船長招募了曾學醫的卡利民（哥里賀堅斯 飾）暫時擔任船員。本來以為是一趟平凡旅程，怎料怪事竟然接連發生：船上牲畜離奇被殺，還有神秘女子突然現身，並警告各人「吸血鬼就在船上」！惡魔逐漸解封，船員相繼遇害…一場血海圍困的大屠殺，不知不覺揭開序幕！
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《吸血鬼船》重點三丨吸血鬼船影評
觀眾總評分：6.5/10影評有待更新
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《吸血鬼船》重點四丨電影預告
吸血鬼船預告講述根據驚典小說《德古拉》心寒改編，大銀幕見證吸血殭屍恐怖誕生！《吸血鬼船》由奧斯卡提名監製銳意打造，羅網各界幕後精英，炮製今年最驚慄之作。《密室逃殺》（Escape Room）及《殺手列車》（Bullet Train）編劇聯手驚凶佈局，奧斯卡提名最佳攝影湯史登（Tom Stern）掌鏡懸疑刺激感俱備，聯同其他幕後精英：《生化危機：終極屍殺》（Resident Evil: The Final Chapter）美術指導、《陰屍路》（The Walking Dead）艾美獎得獎配樂師、艾美獎提名服裝設計師、《死侍》（Deadpool）視覺特效師等，呈獻「有血有肉」、步步驚心的聲畫震撼。
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《吸血鬼船》重點五丨預告片段曝光
《吸血鬼船》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有吸血鬼船彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《吸血鬼船》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《吸血鬼船》劇情大綱是什麼？
《吸血鬼船》描述商船女神號獲委託一宗神秘的貨運…詳情請看
《吸血鬼船》演員角色包括誰？
《吸血鬼船》演員角色包括哥里賀堅斯, 艾舒…詳情請看