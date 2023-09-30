周處除三害

周處除三害影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.2 上映

電影影評
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《周處除三害》於11.2 在香港上映！《周處除三害》由阮經天, 陳以文, 袁富華, 王淨, 謝瓊煖, 李李仁主演，東方新地為你整合《周處除三害》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《周處除三害》7大入場前必看重點

《周處除三害》重點一丨電影詳情
《周處除三害》重點二丨劇情簡介
《周處除三害》重點三丨周處除三害影評
《周處除三害》重點四丨電影預告
《周處除三害》重點五丨預告片段曝光
《周處除三害》重點六丨電影彩蛋
《周處除三害》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《周處除三害》重點一丨電影詳情

《周處除三害》電影詳情
名稱 周處除三害 (The Pig, the Snake and the Pigeon)
片種 犯罪,劇情
編劇 黃精甫
導演 黃精甫
主演 阮經天, 陳以文, 袁富華, 王淨, 謝瓊煖, 李李仁
片長 待定
級別 待定
語言 國語 (中英文字幕)
上映 2023年11月2日, Thu (公映)
周處除三害電影劇照
周處除三害 （圖片來源：周處除三害電影劇照）

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《周處除三害》重點二丨劇情簡介

周處除三害劇情講述通緝犯陳桂林被告知只剩半年性命，決定在生命盡頭前出面自首，卻在警局公告欄上發現自己竟只是排名第三的通緝犯。他要誓死留名，決心除掉前兩名通緝犯，以為自己便可成為當代英雄，卻沒想到永遠參不透的貪嗔癡，才是人生最終的罪與罰。
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《周處除三害》重點三丨周處除三害影評

影評有待更新
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《周處除三害》重點四丨電影預告

周處除三害預告講述《周處除三害》由双喜電影發行，為香港導演黃精甫首次殺入台灣影壇的突破之作！電影集結華麗的華語影壇金馬、金像陣容及一眾實力派演員，包括阮經天、王淨、陳以文、袁富華、李李仁、曾珮瑜、謝瓊煖、游安順等，合力打造惡到極致的黑幫暴力之作。電影將於11月2日在香港獻映。 黃精甫導演初出道即憑《江湖》勇奪香港電影金像獎新晉導演獎，以凌厲影像及極致暴力美學一鳴驚人。今次首度編導台灣電影即邀得金馬影帝阮經天作男主角，更大膽引用古文典故「周處除三害」拍出黑道以惡除惡的大格局，令人對電影相當期待！典故中的周處驚覺自己與南山猛虎和長橋惡蛟同列為「三害」，繼而決意怒殺其餘兩害。阮經天飾演的通緝犯陳桂林囂張狂妄，因不滿自己竟然只是排名第三的通緝犯，於是當上現代版周處查出頭兩名通緝犯的下落，將他們一一除掉。電影結合黃精甫導演一貫擅長的黑幫復仇及犯罪動作場面，與及獨特風格的暴力美學，將阮經天打造成濫殺無辜的瘋癲狂徒。 阮經天為演活狂徒一改型男形象，犧牲自己的頭髮被剃成禿頭，再加上滿臉鬍渣蓬頭垢面，即使被槍指頭仍瘋狂大笑，前所未見的「巔瘋」演出，令人不寒而慄。《周處除三害》主演陣容除了有阮經天外，還有台北電影獎最佳女主角王淨、金鐘獎男配角獎的李李仁、金馬、金像最佳男配角獎袁富華、金馬影帝陳以文。多位好戲之人雲集演技交鋒，呈現現實中人被貪念、憤怒和愚蠢主宰意念，模糊公義、善惡的荒謬寫照。
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《周處除三害》重點五丨預告片段曝光

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《周處除三害》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有周處除三害彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《周處除三害》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：周處除三害電影劇照

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