周處除三害影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.2 上映
《周處除三害》7大入場前必看重點
《周處除三害》重點一丨電影詳情
《周處除三害》重點二丨劇情簡介
《周處除三害》重點三丨周處除三害影評
《周處除三害》重點四丨電影預告
《周處除三害》重點五丨預告片段曝光
《周處除三害》重點六丨電影彩蛋
《周處除三害》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《周處除三害》重點一丨電影詳情
|《周處除三害》電影詳情
|名稱
|周處除三害 (The Pig, the Snake and the Pigeon)
|片種
|犯罪,劇情
|編劇
|黃精甫
|導演
|黃精甫
|主演
|阮經天, 陳以文, 袁富華, 王淨, 謝瓊煖, 李李仁
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|國語 (中英文字幕)
|上映
|2023年11月2日, Thu (公映)
《周處除三害》重點二丨劇情簡介
周處除三害劇情講述通緝犯陳桂林被告知只剩半年性命，決定在生命盡頭前出面自首，卻在警局公告欄上發現自己竟只是排名第三的通緝犯。他要誓死留名，決心除掉前兩名通緝犯，以為自己便可成為當代英雄，卻沒想到永遠參不透的貪嗔癡，才是人生最終的罪與罰。
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《周處除三害》重點三丨周處除三害影評
影評有待更新
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《周處除三害》重點四丨電影預告
周處除三害預告講述《周處除三害》由双喜電影發行，為香港導演黃精甫首次殺入台灣影壇的突破之作！電影集結華麗的華語影壇金馬、金像陣容及一眾實力派演員，包括阮經天、王淨、陳以文、袁富華、李李仁、曾珮瑜、謝瓊煖、游安順等，合力打造惡到極致的黑幫暴力之作。電影將於11月2日在香港獻映。 黃精甫導演初出道即憑《江湖》勇奪香港電影金像獎新晉導演獎，以凌厲影像及極致暴力美學一鳴驚人。今次首度編導台灣電影即邀得金馬影帝阮經天作男主角，更大膽引用古文典故「周處除三害」拍出黑道以惡除惡的大格局，令人對電影相當期待！典故中的周處驚覺自己與南山猛虎和長橋惡蛟同列為「三害」，繼而決意怒殺其餘兩害。阮經天飾演的通緝犯陳桂林囂張狂妄，因不滿自己竟然只是排名第三的通緝犯，於是當上現代版周處查出頭兩名通緝犯的下落，將他們一一除掉。電影結合黃精甫導演一貫擅長的黑幫復仇及犯罪動作場面，與及獨特風格的暴力美學，將阮經天打造成濫殺無辜的瘋癲狂徒。 阮經天為演活狂徒一改型男形象，犧牲自己的頭髮被剃成禿頭，再加上滿臉鬍渣蓬頭垢面，即使被槍指頭仍瘋狂大笑，前所未見的「巔瘋」演出，令人不寒而慄。《周處除三害》主演陣容除了有阮經天外，還有台北電影獎最佳女主角王淨、金鐘獎男配角獎的李李仁、金馬、金像最佳男配角獎袁富華、金馬影帝陳以文。多位好戲之人雲集演技交鋒，呈現現實中人被貪念、憤怒和愚蠢主宰意念，模糊公義、善惡的荒謬寫照。
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