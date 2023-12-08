哥斯拉 x 金剛：新帝國

哥斯拉 x 金剛：新帝國影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！4.18 上映

電影影評
東方新地

廣告

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》於4.18 在香港上映！東方新地為你整合《哥斯拉 x 金剛：新帝國》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》7大入場前必看重點

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點一丨電影詳情
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點二丨劇情簡介
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點三丨哥斯拉 x 金剛：新帝國影評
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點四丨電影預告
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點五丨預告片段曝光
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點六丨電影彩蛋
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點一丨電影詳情

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》電影詳情
名稱 哥斯拉 x 金剛：新帝國 (Godzilla x Kong : The New Empire)
片種
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言
上映 2024年4月18日, Thu (公映)
哥斯拉 x 金剛：新帝國電影劇照
哥斯拉 x 金剛：新帝國 （圖片來源：哥斯拉 x 金剛：新帝國電影劇照）

回到目錄

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點二丨劇情簡介

哥斯拉 x 金剛：新帝國劇情講述劇情簡介有待更新
回到目錄

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點三丨哥斯拉 x 金剛：新帝國影評

影評有待更新
回到目錄

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有哥斯拉 x 金剛：新帝國彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：哥斯拉 x 金剛：新帝國電影劇照

讀者留言

熱門文章

 