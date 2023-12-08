哥斯拉 x 金剛：新帝國影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！4.18 上映
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《哥斯拉 x 金剛：新帝國》於4.18 在香港上映！東方新地為你整合《哥斯拉 x 金剛：新帝國》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》7大入場前必看重點
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點一丨電影詳情
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點二丨劇情簡介
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點三丨哥斯拉 x 金剛：新帝國影評
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點四丨電影預告
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點五丨預告片段曝光
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點六丨電影彩蛋
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點一丨電影詳情
|《哥斯拉 x 金剛：新帝國》電影詳情
|名稱
|哥斯拉 x 金剛：新帝國 (Godzilla x Kong : The New Empire)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2024年4月18日, Thu (公映)
《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點二丨劇情簡介
哥斯拉 x 金剛：新帝國劇情講述劇情簡介有待更新
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《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點三丨哥斯拉 x 金剛：新帝國影評
影評有待更新
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《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《哥斯拉 x 金剛：新帝國》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：哥斯拉 x 金剛：新帝國電影劇照