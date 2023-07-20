唐山大兄

唐山大兄影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.20 上映

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《唐山大兄》於7.20 在香港上映！《唐山大兄》由李小龍, 衣依, 田俊, 苗可秀主演，東方新地為你整合《唐山大兄》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《唐山大兄》7大入場前必看重點

《唐山大兄》重點一丨電影詳情
《唐山大兄》重點二丨劇情簡介
《唐山大兄》重點三丨唐山大兄影評
《唐山大兄》重點四丨電影預告
《唐山大兄》重點五丨預告片段曝光
《唐山大兄》重點六丨電影彩蛋
《唐山大兄》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《唐山大兄》重點一丨電影詳情

《唐山大兄》電影詳情
名稱 唐山大兄 (The Big Boss)
片種 動作
編劇 李小龍, 羅維
導演 羅維, 吳家驤
主演 李小龍, 衣依, 田俊, 苗可秀
片長 1小時40分
級別 待定
語言 粵語 (中文字幕)
上映 2023年7月20日, Thu (重映)
唐山大兄電影劇照
唐山大兄 （圖片來源：唐山大兄電影劇照）

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《唐山大兄》重點二丨劇情簡介

唐山大兄劇情講述青年鄭潮安（李小龍飾）跟隨三叔從中國廣東抵達泰國謀生，並在當地華工許劍（田俊飾）的幫助下，得到了一份冰廠的工作。許劍為人仗義好打抱不平，時常捲入爭鬥，鄭潮安雖也學得一身功夫，但礙於母親的勸誡不能出手。華工們工作的這家冰廠為牟取利益，在冰中藏匿毒品販運，不久，兩名華工因為偶然拾到了冰中的毒品，被廠長和老闆殺害，許劍向老闆要人，反被對方派眾打手於家中殘忍殺害。 為此，工人們決定集體罷工表達抗議，卻惹來老闆沙密的極度不悅，遂派遣打手逼迫工人復工，幸得鄭潮安在緊要關頭出手解救，工人也開始尊稱他為「唐山大兄」。 工廠老闆方面見籠絡鄭潮安不成，決定凡發現真相的工人都殺人滅口，最終鄭潮安忍無可忍衝到老闆家中，欲令其血債血償…
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《唐山大兄》重點三丨唐山大兄影評

影評有待更新
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《唐山大兄》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《唐山大兄》重點五丨預告片段曝光

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《唐山大兄》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有唐山大兄彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《唐山大兄》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：唐山大兄電影劇照

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