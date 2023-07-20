唐山大兄影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.20 上映
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《唐山大兄》於7.20 在香港上映！《唐山大兄》由李小龍, 衣依, 田俊, 苗可秀主演，東方新地為你整合《唐山大兄》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《唐山大兄》7大入場前必看重點
《唐山大兄》重點一丨電影詳情
《唐山大兄》重點二丨劇情簡介
《唐山大兄》重點三丨唐山大兄影評
《唐山大兄》重點四丨電影預告
《唐山大兄》重點五丨預告片段曝光
《唐山大兄》重點六丨電影彩蛋
《唐山大兄》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《唐山大兄》重點一丨電影詳情
|《唐山大兄》電影詳情
|名稱
|唐山大兄 (The Big Boss)
|片種
|動作
|編劇
|李小龍, 羅維
|導演
|羅維, 吳家驤
|主演
|李小龍, 衣依, 田俊, 苗可秀
|片長
|1小時40分
|級別
|待定
|語言
|粵語 (中文字幕)
|上映
|2023年7月20日, Thu (重映)
《唐山大兄》重點二丨劇情簡介
唐山大兄劇情講述青年鄭潮安（李小龍飾）跟隨三叔從中國廣東抵達泰國謀生，並在當地華工許劍（田俊飾）的幫助下，得到了一份冰廠的工作。許劍為人仗義好打抱不平，時常捲入爭鬥，鄭潮安雖也學得一身功夫，但礙於母親的勸誡不能出手。華工們工作的這家冰廠為牟取利益，在冰中藏匿毒品販運，不久，兩名華工因為偶然拾到了冰中的毒品，被廠長和老闆殺害，許劍向老闆要人，反被對方派眾打手於家中殘忍殺害。 為此，工人們決定集體罷工表達抗議，卻惹來老闆沙密的極度不悅，遂派遣打手逼迫工人復工，幸得鄭潮安在緊要關頭出手解救，工人也開始尊稱他為「唐山大兄」。 工廠老闆方面見籠絡鄭潮安不成，決定凡發現真相的工人都殺人滅口，最終鄭潮安忍無可忍衝到老闆家中，欲令其血債血償…
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《唐山大兄》重點三丨唐山大兄影評
影評有待更新
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《唐山大兄》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《唐山大兄》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：唐山大兄電影劇照