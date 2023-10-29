喋血雙雄

喋血雙雄影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.29 上映

電影影評
東方新地
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《喋血雙雄》於10.29 在香港上映！《喋血雙雄》由周潤發, 李修賢, 葉倩文主演，東方新地為你整合《喋血雙雄》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《喋血雙雄》7大入場前必看重點

《喋血雙雄》重點一丨電影詳情
《喋血雙雄》重點二丨劇情簡介
《喋血雙雄》重點三丨喋血雙雄影評
《喋血雙雄》重點四丨電影預告
《喋血雙雄》重點五丨預告片段曝光
《喋血雙雄》重點六丨電影彩蛋
《喋血雙雄》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《喋血雙雄》重點一丨電影詳情

《喋血雙雄》電影詳情
名稱 喋血雙雄 (The Killer)
片種 動作
編劇
導演 吳宇森
主演 周潤發, 李修賢, 葉倩文
片長 1小時51分
級別 待定
語言 粵語
上映 2023年10月29日, Sun (重映)
喋血雙雄電影劇照
喋血雙雄 （圖片來源：喋血雙雄電影劇照）

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《喋血雙雄》重點二丨劇情簡介

喋血雙雄劇情講述殺手小莊（周潤發飾）殺人時誤傷女歌手Jennie（葉蒨文飾），為了幫她籌集手術費，決定重出江湖，卻引起探員李鷹（李修賢飾）及老曾（曾江飾）的注意，李鷹因查此案對Jennie漸生愛意。機緣巧合下，小莊、李鷹與Jennie三人竟陷入正邪交鋒的槍林彈雨中…。《喋血雙雄》從源自於《獨行殺手》的鮮明角色印記一直到風格化的槍戰場面，都被視為香港暴力美學的巔峰作品，甚至左右好萊塢近代動作類型發展，昆丁塔倫提諾、華卓斯基兄弟身上都可窺見其影響。
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《喋血雙雄》重點三丨喋血雙雄影評

觀眾總評分：7.8/10

三位主角十分好嘢，超級好睇，睇完可以再提，導演，超卓，我俾五粒星
★★★★★★★★★★10/10

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《喋血雙雄》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《喋血雙雄》重點五丨預告片段曝光

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《喋血雙雄》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有喋血雙雄彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《喋血雙雄》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：喋血雙雄電影劇照

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