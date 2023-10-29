喋血雙雄影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.29 上映
廣告
《喋血雙雄》於10.29 在香港上映！《喋血雙雄》由周潤發, 李修賢, 葉倩文主演，東方新地為你整合《喋血雙雄》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《喋血雙雄》7大入場前必看重點
《喋血雙雄》重點一丨電影詳情
《喋血雙雄》重點二丨劇情簡介
《喋血雙雄》重點三丨喋血雙雄影評
《喋血雙雄》重點四丨電影預告
《喋血雙雄》重點五丨預告片段曝光
《喋血雙雄》重點六丨電影彩蛋
《喋血雙雄》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《喋血雙雄》重點一丨電影詳情
|《喋血雙雄》電影詳情
|名稱
|喋血雙雄 (The Killer)
|片種
|動作
|編劇
|—
|導演
|吳宇森
|主演
|周潤發, 李修賢, 葉倩文
|片長
|1小時51分
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年10月29日, Sun (重映)
《喋血雙雄》重點二丨劇情簡介
喋血雙雄劇情講述殺手小莊（周潤發飾）殺人時誤傷女歌手Jennie（葉蒨文飾），為了幫她籌集手術費，決定重出江湖，卻引起探員李鷹（李修賢飾）及老曾（曾江飾）的注意，李鷹因查此案對Jennie漸生愛意。機緣巧合下，小莊、李鷹與Jennie三人竟陷入正邪交鋒的槍林彈雨中…。《喋血雙雄》從源自於《獨行殺手》的鮮明角色印記一直到風格化的槍戰場面，都被視為香港暴力美學的巔峰作品，甚至左右好萊塢近代動作類型發展，昆丁塔倫提諾、華卓斯基兄弟身上都可窺見其影響。
回到目錄
《喋血雙雄》重點三丨喋血雙雄影評
觀眾總評分：7.8/10
三位主角十分好嘢，超級好睇，睇完可以再提，導演，超卓，我俾五粒星
★★★★★★★★★★10/10
圖片來源：喋血雙雄電影劇照